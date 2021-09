LA ‘Star LL Cool J pour Throwback ‘All I Have’ Global Citizen Performance

Jennifer Lopez et LL Cool J se sont réunis pour interpréter leur single à succès de 2002 « All I Have » pour la performance de Lopez au Global Citizen Live. L’événement, qui s’est déroulé dans sept villes et six continents, était un événement de collecte de fonds pour Global Citizen et Global Citizen’s Recovery Plan for the World. Il est destiné à mettre fin au COVID-19.

‘All I Have’ est sorti en décembre 2002 en tant que deuxième single de son troisième album studio, This Is Me…Then. La chanson échantillonne le single “Very Special” de Debra Laws en 1981.

Les détails de la chanson évoluent après une rupture. Ce fut un succès dans les charts Billboard, atteignant le numéro 1 aux États-Unis où il resta pendant quatre semaines. La chanson a également été classée 15e chanson la plus réussie du Billboard Hot 100 de 2003. Lopez a nommé son Las Vegas Residency Show 2016 d’après la chanson.

Malgré son succès, il y a eu quelques problèmes juridiques à la suite de l’échantillonnage de l’original de Laws. Laws a déposé une plainte en 2003 contre Sony Music Entertainment. Elle a allégué que la chanson avait détourné sa voix.

Lors de la performance de Global Citizen, Lopez a également été rejoint par le rappeur Ja Rule pour interpréter leurs tubes “I’m Real” et “Ain’t It Funny”. Elle a également interprété d’autres favoris des fans, notamment “Jenny From the Block”.

Une personne qui encourageait joyeusement Lopez est son beau, Ben Affleck. Les deux ont ravivé leur romance après 18 ans sans être ensemble. La relation a commencé peu de temps après que Lopez a mis fin à ses fiançailles avec l’icône de la MLB Alex Rodriguez. “Jennifer et Ben étaient séparés quelques jours plus tôt cette semaine. Ils se sont rencontrés à New York hier”, a déclaré une source à People Magazine. “Ben voulait être à ses côtés et a assisté à l’événement. Il l’a regardée jouer. Ils se soutiennent toujours mutuellement dans leur carrière. Ben doit être au Texas pour filmer la semaine à venir.”