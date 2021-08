La star locale de Tottenham met Grealish et Sterling sur la glace

Tottenham a prouvé qu’ils pouvaient prospérer sans Harry Kane après qu’une star locale a attiré l’attention lors d’une victoire surprise 1-0 sur les champions Man City.

Tottenham a résisté à une forte pression au début, Japhet Tanganga en particulier ayant bien résisté au rythme et à la supercherie de Ville d’homme les superstars Jack Grealish et Raheem Sterling.

Les vues claires au but étaient relativement rares jusqu’à ce que Son Heung-min mette Tottenham en tête après avoir cliniquement terminé une contre-attaque lancée par Lucas Moura et Steven Bergwijn.

Tottenham

Hugo Lloris : Battu sur un centre précoce et la tête résultante de Fernandinho chanceux a volé de peu au large. 6/10

Japhet Tanganga : Il avait l’air d’un homme en mission alors qu’il était impliqué dans un bras de fer tout-puissant avec Sterling de la première à la dernière minute. A concédé sa juste part de fautes mais a gardé Sterling et Grealish sous contrôle tout au long du match. Après une ovation debout et une sérénade de la part de la foule lors d’une pause dans les phases finales. La place d’arrière droit est la sienne à perdre. 9/10 (Homme du match)

Davinson Sanchez : Calme et composé malgré les périodes intenses de pression de Man City. Rapide à couvrir Tanganga lorsque Mendy, Grealish et Sterling ont créé un avantage numérique sur le flanc droit des Spurs. 8/10

Éric Dier : Un affichage sans fioritures et s’est toujours bien positionné pour empêcher Man City d’avoir une vue dégagée au but. Est-ce que son cas était le défenseur central choisi pour s’associer à Cristian Romero un monde de bien. 8/10

Sergio Reguilon : Soumis étonnamment peu de pression avec City lançant la majorité de leurs attaques du côté de Tanganga. Le peu qu’il avait à faire contre Mahrez, il l’a généralement bien fait. 7/10

Olivier Skipp : Compte tenu d’une montagne de travail défensif à traverser, mais n’a jamais échappé à son devoir. A bien fonctionné en tandem avec Hojbjerg pour s’assurer que la principale menace de City s’abattait sur les flancs. 8/10

Pierre-Emile Hojbjerg : Les choses se sont bien déroulées lorsque Tottenham a riposté dans le concours après un départ fulgurant de Man City. Remplacé tard après avoir semblé se tordre la cheville. 8/10

Steven Bergwijn : Souvent le catalyseur des compteurs de Tottenham lors de la rupture des lignes avec son rythme et sa capacité de dribble. A fourni la passe décisive pour le but de Son, mais a tiré large en tête-à-tête avec Ederson quelques instants plus tard. 8/10

Dele Alli : Le plus silencieux du quatuor d’attaque des Spurs avec des opportunités de commencer la nouvelle saison avec un bang en pénurie critique. 6/10

Lucas Moura : Beau coup sur Bergwijn pour démarrer le compteur qui a amené l’ouvreur de Tottenham. Une menace constante sur la pause. 8/10

Fils Heung-min : Des virages dangereux dans les virages ont causé des problèmes à la défense de City dès le début. Étrangement hésitant dans sa prise de décision lorsqu’il s’est offert des chances sur le comptoir, il a rapidement trouvé ses bottes de tir et a commencé à tenter sa chance à volonté. A conduit à Ake lorsqu’il a été nourri par Bergwijn et a bouclé une frappe basse au-delà d’Ederson pour donner l’avantage à Tottenham. 8/10

Suppléants :

Giovani Lo Celso (pour Bergwijn, 71): 6/10

Matt Doherty (pour Tanganga, 83): N / A

Cristian Romero (pour Hojbjerg, 90): N / A

Ville d’homme

Ederson : Battu sur un coup franc dans une copie conforme de l’incident de Lloris. Renfloué par Gundogan lorsque le tir résultant de Moura a été bloqué par l’Allemand sur la ligne. 6/10

Joao Cancelo : Tir large dès le début en marchant sur le ballon dans la surface. Maraudé bien en avant à la manière de la marque, mais la majeure partie des attaques de City est venue sur le flanc opposé. 7/10

Ruben Dias : Paire d’interventions indispensables pour préserver la parité en début de chaque mi-temps. Questions à répondre sur le fait de ne pas avoir bloqué le tir de Son qui a ouvert le score. 7/10

Nathan Ake : N’a pas fait assez pour empêcher Son de se placer dans une position plus dangereuse pour le premier match de la Corée du Sud. 5/10

Benjamin Mendy : Maillon le plus faible de la ligne arrière et un peu chanceux de ne pas être puni lorsque Son a recyclé la possession au lieu de conduire à Ake en tête-à-tête en première mi-temps. Remplacé par Zinchenko pendant les 10 dernières minutes, sa défense devenant de plus en plus erratique. 4/10

Ilkay Gundogan : Bloc crucial pour renier Moura sous un angle serré. A aidé City à dominer les enjeux de possession mais incapable d’affecter les procédures dans un sens offensif. 6/10

Fernandinho : Attrapé au ballon par Alli en position dangereuse dans une attaque qui n’a rien donné. J’avais l’air fatigué à mesure que le jeu avançait. 6/10

Jack Grealish : Fortement impliqué dans un rôle plus profond sur le côté gauche du milieu de terrain trois, mais autorisé à se déplacer à volonté. À quelques moustaches de gagner une pénalité dans les premiers stades après avoir tiré une faute de Skipp. Classy en possession et a tiré sa juste part de fautes mais n’a pas pu fournir une contribution révélatrice. Réservé dans le temps additionnel après une escarmouche avec Sanchez. 6/10

Riyad Mahrez : A manqué une glorieuse occasion de sortir de l’impasse en tirant large sur la demi-volée. Exceptionnellement calme avec City concentrant leurs attentions sur l’aile de Sterling. 5/10

Ferran Torres : Mouvement intelligent pour créer de l’espace et déplacer les joueurs de Tottenham hors de leur position. Un faux neuf parfaitement utilisable avec quelques belles touches pour mettre ses coéquipiers en jeu, bien que l’opportunité de tester Lloris ait été refusée. 7/10

Rahim Sterling : J’ai affronté Tanganga et j’ai souvent été frustré. Il s’est toujours dépoussiéré et est reparti, mais a été largement mis sur la glace par le jeune des Spurs. 5/10

Suppléants :

Gabriel Jésus (activé pour Sterling, 70) : 5/10

Kevin De Bruyne (pour Mahrez, 79): 6/10

Oleksandr Zinchenko (activé pour Mendy, 79 ans) : 5/10

