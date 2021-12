Félicitations pour Aziz Ansari. L’ancien de Parks and Recreation serait fiancé à sa petite amie Serena Skov Campbell. Bien que les détails de la proposition restent flous et que ni Ansari ni Campbell n’aient annoncé la nouvelle passionnante sur les réseaux sociaux, Page Six a rapporté qu’Ansari avait annoncé les fiançailles lors d’un tournage au Comedy Cellar de New York dans la nuit du mercredi 1er décembre.

En s’adressant à la foule, Ansari a plaisanté en disant qu’il espérait que ses futurs enfants avec Campbell seraient « plus indiens que danois », a déclaré une source au média. Une autre source a déclaré à Page Six qu’après qu’Ansari ait partagé la nouvelle, « tout le monde sera » plus indien que danois « , avec une autre source ajoutant: « nous sommes tous devenus fous ». Page Six a contacté les représentants d’Ansari au sujet de la nouvelle, mais n’est pas revenu ici. Le point de vente n’a pas non plus reçu de réponse de Comedy Cellar. Pour le moment, Ansari n’a pas fait d’annonce officielle sur ses réseaux sociaux.

Les détails sur la relation entre Ansari et Campbell sont restés relativement confidentiels, et on ne sait toujours pas quand ils ont commencé à sortir ensemble. Les deux ont été liés pour la première fois en 2018 lorsqu’elle et l’acteur ont été aperçus en train d’assister ensemble à un match de l’US Open en septembre de la même année. Peu de temps après que des photos des deux se soient mises à l’aise, la mère de Campbell a confirmé au Daily Mail que la femme mystérieuse sur les photos était en fait Campbell, bien qu’elle ait refusé de commenter davantage la relation de sa fille avec la star de Masters of None. Depuis qu’ils ont été liés pour la première fois, très peu de choses sont sorties de leur relation, bien qu’Ansari aurait dit à la foule lors d’un tournage en 2019 au Radio City Music Hall qu’il était amoureux de Campbell, qui, selon lui, prévoyait un voyage en Inde avec lui pour qu’elle puisse rencontrer sa grand-mère. Des rapports plus récents suggèrent que les deux ont emménagé ensemble et vivent actuellement au Royaume-Uni, bien que ni Ansari ni Campbell n’aient commenté ces rumeurs.

Campbell travaille en tant qu’associée principale au bureau de Londres de PwC, selon son profil LinkedIn. Elle parlerait quatre langues et aurait étudié la chimie, les mathématiques et la physique à Esbjerg Statsskole, au Danemark. Après avoir obtenu son diplôme en 2008, elle a obtenu sa maîtrise en physique à l’Université de Manchester avant d’obtenir son doctorat en plasmonique au King’s College de Londres en 2017. Ansari, quant à lui, est bien connu pour son rôle de Tom Haverford sur le La série NBC Parks and Recreation, ainsi que ses crédits en tant que créateur et star de Masters of None de Netflix.