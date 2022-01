La star montante de l’UFC Ian Garry envisage le retour d’avril et une carte de Las Vegas ou de New York avec Conor McGregor à son retour de blessure

Désigné par Michael Chandler et Daniel Cormier pour être un futur champion de l’UFC, Ian Garry a fait ses débuts très attendus à l’UFC en novembre, arrêtant Jordan Williams au premier tour.

Devant un Madison Square Garden bondé à l’UFC 268, l’Irlandais a obtenu l’arrivée qu’il espérait – un KO au premier tour – mais était loin d’être satisfait de sa performance globale.

Garry a endormi Williams en novembre

« Le résultat a été excellent, mais la performance n’a pas été bonne, mais je ne peux pas m’en vouloir », a déclaré Garry.

« Le combat en lui-même n’était pas un problème, mais c’était comme être dans un jeu vidéo où vous emmeniez un enfant et le mettez dans son rêve, un rêve dans lequel ils aimeraient toujours avoir voulu être, c’est là que j’étais quand Bruce Buffer était appeler mon nom. Je me sentais dépassée et reconnaissante d’être là où j’étais, et cela m’a fait changer d’état d’esprit et cela ne se reproduira plus jamais.

«Je ne vais pas être ennuyé contre moi-même pour cela, mais je dois être prêt à pouvoir actionner cet interrupteur et à ne rien laisser m’affecter, et c’était la première fois que j’étais affecté. C’était un peu bâclé; ça a pris un peu de temps pour prendre mes distances, mais quand j’ai fait tout a commencé à couler, il a essayé de me faire tomber, il a glissé et est tombé sur une seule jambe contre la cage, à partir de ce moment-là le combat était le mien. Dès la première minute et demie, il a eu raison de moi, mais il n’a toujours pas réussi à sortir du premier tour.

Garry n’est pas étranger à la pression, ayant déjà eu un titre mondial de Cage Warriors enroulé autour de sa taille à seulement 23 ans, en plus d’être constamment surnommé le prochain grand combattant à émerger d’Irlande depuis Conor McGregor. Pourtant, cela ne voulait pas dire qu’il n’y avait pas de nerfs.

«C’était la plus grosse carte UFC de l’année au MSG, je suis le 10e plus jeune combattant de la liste UFC, je suis le plus jeune combattant invaincu de la liste UFC. J’ai eu beaucoup de battage médiatique dans ce combat et ce battage médiatique était bien mérité et bien mérité.

Rien ne fait mieux qu’un KO au premier tour

Garry suit les traces de McGregor et espère être sur la même carte que lui à l’UFC

« Tout le monde parlait de moi ; J’ai fait un nombre fou d’interviews. Il y avait beaucoup de choses sur cette victoire et cela ne m’a pas dérangé, c’était juste un sentiment d’être submergé, reconnaissant et reconnaissant d’arriver à ce point sachant que je suis l’élite de l’élite, et il a fallu un certain temps pour couler dedans et c’est bon.

« Mais à 100 %, la prochaine performance sera meilleure ; chaque performance sera meilleure et c’est comme ça que je le veux toujours. En fin de compte, ma dernière performance n’était pas géniale, mais la finition était massive, c’était clinique, puissant. Dans cinq ans, quand je serai au sommet de la division et que je combattrai dans le top 10, personne ne dira « lors de son premier combat, il s’est senti un peu nerveux », ils se souviendront de l’arrivée.

Garry a également admis qu’il n’allait pas à 100% à l’UFC 268 avant d’expliquer quand il pourrait être de retour en action.

« Sans entrer dans les détails, j’ai dû me faire opérer la jambe ce soir-là. Je ne pouvais pas marcher ce matin-là et j’ai dit à ma fiancée si je ne pouvais pas donner de coups de pied, je devrais peut-être appeler le combat. J’ai fait quelques étirements, les coups de pied étaient raides, mais je pouvais donner un coup de pied alors j’ai dit allons-y. Je ne pouvais tout simplement pas me retirer avec une blessure.

« J’étais conscient que je n’allais pas me battre à 100 %, mais encore une fois, je ne peux que m’améliorer. Si je peux marcher, j’irai dans cette cage. Il y a quelque chose dans l’adrénaline du combat, c’est une adrénaline qui peut conduire un camp.

« Idéalement, j’aimerais passer du temps avec mes nouveaux entraîneurs et peaufiner certaines de mes compétences. Je veux passer beaucoup de temps avec Greg Jones et travailler sur mon catch. Je veux passer du temps avec Henri et réparer des morceaux de ma frappe, je veux améliorer mon jujitsu brésilien. Je veux acquérir plus de connaissances dans tous les domaines car plus j’en ai, plus je passe de temps avec ces entraîneurs, mieux je serai la prochaine fois que j’entrerai dans cette cage. Donc, le prochain combat que je voudrais serait avril.

«La plus grande chose dont moi et Henri avons parlé, c’est qu’il n’y a pas de meilleur gymnase sur la planète que Sanford MMA si vous êtes un poids welter. À la mi-janvier, le talent que nous aurons ici, le meilleur des meilleurs.

Après le combat, Garry a déclaré au commentateur Joe Rogan que c’était le début de la deuxième partie de la prise de contrôle, et bien que Garry ait exclu de jouer sur une carte UFC Dublin avec son McGregor, il a admis que l’UFC serait fou de ne pas les réserver tous les deux à Las Vegas ou Carte de New York.

« Conor a le pouvoir de faire beaucoup de choses et il reçoit beaucoup d’yeux et beaucoup d’attention plus que quiconque a été dans le sport. Il faudra quelqu’un de spécial pour reproduire cela. Je ne vois pas la nécessité de nous mettre Conor et moi sur la même carte à Dublin, s’ils veulent nous mettre sur la même carte pourquoi ne pas faire Las Vegas, pourquoi pas New York et nous pouvons amener tous les Irlandais avec nous et montrer leur soutien dans un pays différent, c’est ce que la prise de contrôle est, où nous allons, ils suivent.

« Je pense juste que voir tous les drapeaux irlandais sur le Strip de Vegas n’est qu’une bonne énergie. J’espère qu’ils le feront, j’attends avec impatience le retour de Conor, j’espère partager une carte avec lui. Je pense que l’UFC serait absolument fou de ne pas le faire.