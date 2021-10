La star montante de Man City, Cole Palmer, explique pourquoi il a joué deux fois en une journée

Le jeune de Manchester City, Cole Palmer, a expliqué pourquoi il avait décidé de jouer deux matchs en une journée après avoir joué pour la première équipe et les moins de 23 ans samedi.

Palmer a fait sa sixième apparition senior pour Man City samedi, entrant en tant que remplaçant tard dans leur victoire contre Burnley. C’était la deuxième fois qu’il jouait en Premier League. Mais ce n’était pas sa dernière apparition de la journée, car il s’est avéré plus tard pour l’Elite Development Squad.

Palmer joue à l’académie de Man City depuis l’âge de huit ans. Chez les moins de 23 ans, il a marqué 17 buts en 24 apparitions.

Trois de ces buts sont intervenus samedi soir, quelques heures seulement après avoir mis le pied sur le terrain pour la première équipe. Palmer a ensuite marqué un triplé contre Leicester lors d’un match de Premier League 2.

Cela a clôturé une journée chargée et brillante pour le joueur de 19 ans, qui pourrait avoir un bel avenir si son potentiel est géré de manière appropriée.

Palmer semble impatient de faire sa marque après avoir révélé que c’était sa propre idée de jouer à la fois pour l’équipe senior et les moins de 23 ans en une journée.

Il a déclaré à l’équipe médiatique de City : « Jouer avec la première équipe à trois, puis se rendre à l’Academy Stadium et marquer un tour du chapeau et trois autres points, ce fut une bonne journée. J’ai vu que l’EDS jouait à sept heures et demie et que la première équipe était à trois.

«Alors, j’ai pensé que si je n’avais pas 30 minutes ou quelque chose, j’ai demandé si je pouvais venir jouer et il a dit oui, je pourrais venir et jouer.

« Je fais ce que j’aime – je ne peux pas me plaindre. C’est difficile de rester concentré et de garder l’énergie toute la journée, mais à part ça, j’ai bien aimé. J’essaie juste de divertir et de marquer des buts pour les fans et de faire ce que je fais.

« Tout le monde veut jouer à des jeux, alors quand j’ai vu l’opportunité de jouer, j’ai pensé que je ferais aussi bien de venir jouer et c’est ce que j’ai fait. »

Cole Palmer s’engage à continuer de s’améliorer

Palmer espère s’établir davantage avec les moins de 23 ans et continuera également à frapper à la porte de Pep Guardiola pour la première équipe de Man City.

Il sera difficile de percer dans une équipe victorieuse, mais Guardiola a montré qu’il avait une certaine confiance en l’adolescent.

Palmer garde la tête baissée et apprécie son travail en ce moment car il cherche à prendre en compte tout ce qui lui est conseillé.

Il a ajouté : « C’est une excellente saison jusqu’à présent. J’espère pouvoir obtenir plus de minutes et continuer à pousser avec la première équipe.

« Je pense que c’est juste une question de timing. Je dois juste être patient et attendre une chance avec la première équipe et, espérons-le, quand il s’agit comme contre Wycombe, je dois juste la saisir et avoir un impact.

« Toute la première équipe est là pour vous aider ainsi que le personnel. J’aime vraiment entrer et jouer avec eux. Je vais seulement m’améliorer et m’améliorer, donc je dois continuer à pousser.

« C’est ce que je dois faire et maintenant je veux partir d’ici. Il y a certainement beaucoup plus à venir.

«Être avec la première équipe tous les jours ne fera que m’améliorer. Je l’apprécie tous les jours, m’entraînant et jouant à des jeux.

