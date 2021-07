La chanteuse pop, écrivaine et productrice norvégienne Aurora revient aujourd’hui (7 juillet) avec le nouveau single “Cure For Me” sur Decca Records. La piste a sa première mondiale sur Apple Music 1 à 17h BST, accompagné d’une interview de l’artiste par le présentateur Zane Lowe. Elle sera également présentée comme la couverture mondiale de New Music Daily.

La star, connue pour des tubes tels que “Runaway” et “Half The World Away”, a écrit “Cure For Me” en Australie, avec des paroles inspirées par l’idée de “se libérer de la honte et d’exclure les sceptiques”. La chanson est accompagnée d’un clip officiel réalisé par Aurora elle-même avec Fill In Productions, qui a sa première sur YouTube demain (8) à 18h BST.

“Parfois, j’ai l’impression que le monde entier essaie de vous convaincre que quelque chose ne va pas chez vous”, dit franchement Aurora. «Et malheureusement, les gens croient souvent que cela est vrai. C’est très effrayant à quel point il est facile pour quelqu’un de vous convaincre que vous avez tort. Ou que vous êtes trop émotif, trop étrange et pas assez bon.

« Et je pense qu’il est temps que nous étouffions ces voix. Parce que personne ne devrait en aucun cas vous convaincre que vous n’êtes pas digne à cause de votre apparence, de votre comportement, de votre croyance ou de votre amour. Nous devrions être autorisés à être humains. Et nous n’avons pas besoin d’un remède pour cela.

Elle raconte à Lowe dans l’interview d’Apple Music à propos de la création du morceau : « Nous nous sommes tellement amusés. Et ce n’est pas souvent que j’ai embrassé le côté ludique et ludique de faire de la musique, parce que je suis toujours si sérieux et je pleure toujours en studio parce que je fais une musique si triste. Donc ça a été si spécial pour moi et agréable de faire ça, juste quelque chose de ludique.

Aurora Aksnes a grandi près de la ville norvégienne de Bergen, entourée de forêts et de montagnes, et a commencé à créer sa propre musique à l’âge de six ans. Elle a émergé d’un public plus large avec l’EP Running With The Wolves en 2015, suivi de deux albums acclamés qui sont tous deux certifiés platine en Norvège, All My Demons Greeting Me as a Friend en 2016 et l’ensemble 2019 A Different Kind of Human ( Étape 2).

Elle compte désormais plus de 20 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, avec un total spectaculaire de 2,5 milliards de streams et plus d’un million d’équivalents d’albums vendus dans le monde.

