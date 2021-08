La star olympique irlandaise de taekwondo Jack Woolley subit une violente attaque à Dublin

in

L’Irlandais Jack Wooley, 22 ans, est une étoile montante dans l’art martial du taekwondo olympique. Quelques jours avant la fin des Jeux olympiques de Tokyo 2020, au cours desquels sa présentation s’est soldée par une défaite en quarts de finale, contre l’Argentin Lucas Guzmán, l’athlète a subi un vol dans la nuit de Dublin.

Wooley a fait remarquer qu’il était “Coup de poing par derrière” par un agresseur, une situation qui lui a laissé des blessures au visage qui nécessiteront une chirurgie plastique, ainsi que plusieurs points de suture à la lèvre supérieure.

Une image publiée par Woolley sur son compte Instagram le montre assis par terre avec une quantité substantielle de sang couvrant sa tête et ses vêtements. L’image du diaporama ci-dessus le montre posant pour une photo sur un pont au-dessus de l’emblématique rivière Liffey de Dublin, Woolley affirmant que les deux photographies ont été prises à quelques minutes d’intervalle.

Les images ultérieures semblent également indiquer que l’athlète a perdu au moins une dent lors de l’attaque. Un porte-parole de la police irlandaise a déclaré qu’une enquête sur l’agression était en cours.

Selon l’Irish Times, la mère de Woolley a expliqué que son fils traversait une rue lorsqu’il a été attaqué au hasard par un membre du public, qui s’est ensuite enfui. “Il traversait la rue et ils l’ont frappé au visage”dit la femme et ajouta : “Il n’arrête pas de dire que ça va et c’est génial«

“Il va manger beaucoup de glaces au cours des prochaines semaines.”, clôturée avec un peu d’humour, la mère de l’athlète.

