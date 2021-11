La star populaire de ’90 Day Fiance’ s’est fiancée à sa petite amie après la rupture initiale

La star de 90 Day Fiancé, Big Ed Brown, revient dans The Single Life pour la saison 2 mais laisse tout sauf célibataire! La personnalité de TLC, 56 ans, a confirmé qu’il était fiancé à Liz Woods, 29 ans, après leur séparation au cours de la saison 1 de l’émission discovery +, disant à PEOPLE qu’ils avaient réussi à se reconnecter au cours de la saison à venir, en première vendredi sur le service de streaming.

Brown a révélé qu’au cours de son absence de Woods, il s’est rendu compte qu’il « n’appréciait pas qui elle était » et « ne voulait aimer personne d’autre ». Il a poursuivi: « Et jamais en un million d’années je n’ai pensé que je serais un jour avec Liz – c’est juste surréaliste. » Suivre une thérapie pour s’améliorer a eu un impact majeur sur sa relation, a poursuivi Brown : « Je n’étais pas une bonne personne, je n’étais pas un bon petit ami. Je n’étais pas un bon auditeur. était si consumé par [myself], » il a dit.

Woods a également eu du mal avec leur séparation initiale, mais savait qu’elle devait tendre la main à son ex lorsque son chien Teddy est décédé. Reprenant lentement contact par e-mail, Brown a finalement invité Woods à dîner, lui posant une question qui a tout changé. « La question était : « Suis-je pour toujours ? » Et elle a dit oui », se souvient Brown. « Et elle a fini par partir travailler et je suis allé directement à la bijouterie et j’ai acheté le plus gros diamant que j’ai pu trouver. »

Les deux ont eu un deuxième coup de fouet, Woods révélant qu’ils étaient « de retour ensemble samedi, fiancés dimanche! » Les fans pourront voir la proposition sur cette prochaine saison de The Single Life, et Brown a déclaré qu’il « ne pourrait pas être plus heureux » d’être fiancé à l’amour de sa vie. « Je sais dans mon cœur qu’elle est ma pour toujours, et c’est tout ce que j’ai besoin de savoir », a-t-il déclaré. « Je ne veux être avec personne d’autre, je ne veux penser à personne d’autre. »

Cependant, le couple ne se précipite pas encore dans la planification du mariage. « Nous avons beaucoup à faire en ce moment, alors essayer de penser à un mariage est vraiment difficile », a déclaré la future mariée. « Mais nous sommes en train d’en discuter et d’aller de l’avant avec nos plans. » 90 Day Fiancé: The Single Life revient pour la saison 2 vendredi sur discovery+.