La star préférée des fans de Food Network se marie avec l’aide d’une célèbre demoiselle d’honneur

La star de Food Network, Anne Burrell, a épousé Stuart Claxton samedi avec l’aide d’une célèbre demoiselle d’honneur. L’amie proche de Burrell et sa collègue star de la télévision Rachael Ray a servi de demoiselle d’honneur, aux côtés de la sœur de Burrell, Jane. Le témoin de Claxton était son fils de 16 ans, Javier, issu d’un précédent mariage.

Burrell, 52 ans, et Claxton, 50 ans, se sont mariés à Windridge Estates Redbarn 20 dans sa ville natale de Cazenovia, New York, a déclaré le couple à PEOPLE. Ils se sont fiancés en avril 2020 et mis en quarantaine à Cazenovia pendant la pandémie. « Je ne peux pas croire que ce soit vraiment ici. C’est un peu surréaliste », a déclaré Burrell au magazine. « Nous ressentons tellement d’amour et de soutien de la part de tous ceux qui viennent. »

Avant le mariage, Burrell a partagé quelques moments en coulisses avec les fans sur sa page Instagram. La star des Secrets d’un chef de restaurant a publié vendredi une photo avec ses demoiselles d’honneur, dont Ray. « Mes belles demoiselles d’honneur !! Je suis tellement reconnaissante d’avoir un groupe aussi INCROYABLE de personnes intelligentes, fortes, drôles et tout simplement INCROYABLES autour de moi. Je suis vraiment une [lucky girl] », a-t-elle écrit. La star de Jersey Shore Jenni « JWoww » Farley était parmi les invités au mariage.

La robe de Burrell a été confectionnée par Carolina Herrera. Elle est immédiatement tombée amoureuse de la robe, qui était la première qu’elle a essayée. « J’aime Carolina Herrera depuis toujours parce que j’ai l’impression qu’elle sait comment habiller de vraies femmes », a-t-elle déclaré à PEOPLE. « Vous n’avez pas besoin d’être un bonhomme allumette, ce que je ne suis clairement pas, mais cela vous fait quand même vous sentir belle et rêveuse. »

Comme on pouvait s’y attendre lors d’un mariage pour un expert culinaire, le menu a été élaboré par Burrell sur plusieurs mois. Elle a plaisanté en disant que les traiteurs étaient « absolument dingues » parce qu’elle avait refusé certaines de leurs idées de menu. Finalement, ils ont fait un compromis sur un menu qui mélangeait des saveurs d’automne avec des légumes de saison.

Le gâteau de mariage était également une contribution d’un ami célèbre : la star de Cake Boss, Buddy Valastro. « Nous avions parlé d’un gâteau aux carottes, et Buddy s’est dit : ‘Eh, c’est bien, mais qu’en est-il d’un gâteau aux courgettes ?' », se souvient Burrell. « Nous faisons donc un gâteau aux courgettes pour une saveur, puis l’autre saveur est l’huile d’olive, le citron et le romarin. »

Burrell a joué dans plusieurs émissions pour Food Network, dont Secrets of a Restaurant Chef, The Best Thing I Ever Ate et Chef Wanted avec Anne Burrell. En 2012, Burrell a annoncé qu’elle était fiancée à son collègue chef Koren Grieveson. Elle a commencé à sortir avec Claxton après leur rencontre en 2018 via l’application de rencontres Bumble.