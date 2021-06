La star rebelle Katey Sagal a un doux message pour les fans après la finale de la série

La star de Rebel a continué à utiliser Instagram pour interagir avec les fans et soutenir les efforts pour que l’émission soit sauvegardée, notamment en publiant une capture d’écran d’un article sur elle protestant contre l’annulation, plusieurs mises à jour sur le nombre de signatures obtenues par la pétition, et plus encore. Même si la finale de la saison 1 s’avère vraiment être la fin et que Rebel n’a pas une seconde vie ailleurs, les fans peuvent au moins être sûrs que Katey Sagal a vu et apprécié leurs efforts.