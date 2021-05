La star rebelle Katey Sagal réagit au “ renversement du soutien ” et à l’annulation d’ABC

Katey Sagal a pris un certain temps loin de cette saison de The Conners pour jouer le rôle principal dans Rebel, qui a suivi un avocat juridique col bleu intrépide qui se bat pour ce qu’elle pense être juste, bien qu’il n’ait pas de diplôme en droit. Le personnage a été inspiré par la vie d’Erin Brockovich, qui était l’un des producteurs exécutifs, avec Krista Vernoff de Grey’s Anatomy, qui était également la showrunner. De toute évidence, il n’est jamais amusant d’entendre que votre émission a été interrompue après seulement un peu plus d’un mois à l’antenne, et Sagal s’est rendue sur Instagram pour s’ouvrir aux fans sur sa réaction.

Après avoir remercié “les chers adeptes rebelles de @rebelabc” et noté qu’elle sentait que les acteurs, l’équipe et Vernoff commençaient “à se gélifier et à trouver notre place”, a noté Katey Sagal: