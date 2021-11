La star renaissante de Chelsea réfléchit au lent démarrage de la saison après une période frustrante

Ben Chilwell a admis qu’il était frustré par son manque de temps de jeu pour Chelsea plus tôt dans la saison, mais il en a maintenant compris les raisons.

Chilwell a perdu sa place d’arrière gauche partant de Chelsea contre Marcos Alonso dans les premières semaines de la nouvelle campagne. Octobre a été un mois d’évasion pour l’Anglais, car il a récupéré la couchette régulière.

Chilwell a marqué trois buts pour Chelsea en cinq départs pour eux le mois dernier. Il a également inscrit son premier but en Angleterre au milieu de son retour à la forme.

Maintenant, le joueur de 24 ans semble être de retour sur la bonne voie. Il espère que novembre pourra être aussi gentil avec lui. Le mois commence par un déplacement pour affronter Malmö en Ligue des champions mardi.

S’exprimant avant le match, Chilwell a évoqué son retrait des projecteurs plus tôt dans l’année. Il a également ajouté comment il a travaillé pour arranger les choses.

« C’est évidemment frustrant car en tant que footballeur, vous voulez jouer semaine après semaine », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « C’est ce que vous aimez, sortir sur le terrain et jouer au football. Mais il faut bien s’entraîner chaque jour et soutenir l’équipe, ce qui est le principal.

« Quand vous avez une équipe comme nous le faisons ici, avec 25 joueurs de classe mondiale et deux ou trois personnes qui se battent dans chaque position, vous devez comprendre que vous n’allez pas jouer à chaque match. Soutenez simplement le groupe et entraînez-vous dur pour que lorsque vous en avez l’occasion, vous êtes prêt.

Chilwell a ensuite nié que sa période hors de la formation de départ l’ait amené à avoir des doutes.

« Aucun doute, a-t-il affirmé. « Lorsque vous vous entraînez dur tous les jours, et bien sûr en tant que joueur de football, vous devez avoir confiance en vos propres capacités. J’avais juste envie de m’entraîner dur tous les jours pour que, lorsque j’en aurais l’occasion, je donnerais mal à la tête au manager.

« Quand j’ai eu la chance de jouer, de faire de mon mieux et de faire de mon mieux pour l’équipe, et j’espère ensuite avoir plus d’opportunités et lui donner le plus de maux de tête possible. »

Chilwell répond aux allégations de fatigue de Tuchel

Le lent début de saison de Chilwell a suivi un été au cours duquel il était un membre inutilisé de l’équipe d’Angleterre qui a atteint la finale de l’Euro 2020.

Il a insisté sur le fait qu’il se sentait prêt à contribuer à son retour dans son club. Cependant, Alonso accepté était en meilleure forme.

« C’est difficile », a-t-il répondu à une question sur Thomas Tuchel, le décrivant auparavant comme étant mentalement fatigué.

« Après un été où vous avez été déçu, où vous vouliez jouer. Ce sont les euros dans votre pays d’origine. Alors bien sûr, tout le monde va être déçu s’il ne joue pas là-dedans. De retour à Chelsea, je sentais que j’étais bien placé pour aider l’équipe.

« Bien sûr, Marcos a très bien commencé la saison et a été là pendant toute la pré-saison. Lorsque vous avez deux ou trois joueurs brillants dans chaque position, se battant pour 11 maillots, vous devez être réaliste. Je savais que je devais être patient et faire preuve de patience envers mon équipe et soutenir le groupe.

« C’est un signe ici du fait que nous avons un groupe si fort et que nous réussissons bien en ce moment, c’est parce qu’il n’y a pas d’ego dans cette équipe. Il y a un groupe de joueurs qui veulent travailler dur et quand celui qui a la chance de jouer en a l’opportunité, il est prêt.

