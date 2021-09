Une fois de plus, Fabinho a joué un rôle clé dans la victoire de Liverpool sur Crystal Palace. Les Reds ont gardé une autre cage inviolée lors de leur victoire professionnelle 3-0 sur les hommes de Patrick Vieira.

Fabinho : la star sous-estimée du côté de Liverpool de Jurgen Klopp

À quel point Fabinho est-il instrumental ?

Il est rapidement devenu l’un des meilleurs joueurs après son transfert à Monaco, après un prêt avec le Real Madrid. Après avoir débuté comme arrière droit, il est passé au milieu de terrain et a porté son jeu à de nouveaux niveaux. Son importance pour « cette » équipe monégasque qui a atteint la demi-finale de la Ligue des champions 2016/17, a aidé Fabinho à être transféré à Liverpool en 2018.

La saison dernière (2020/21) a vu Liverpool se débattre tout en défendant sa couronne de Premier League. Leur baisse de forme était en corrélation avec la chute de Fabinho en défense. Les résultats ne sont pas dus à l’inexpérience / aux erreurs défensives d’une ligne arrière de fortune. Pour sa défense, il a sans problème pris une nouvelle position dans une crise de blessures et a fini par être l’un des meilleurs joueurs de Liverpool la saison dernière.

Lorsque Fabinho a commencé au milieu de terrain, Liverpool a plus de 77% de ses matchs, récoltant près de 2,5 points par match. Comparez cela sans lui au milieu de terrain, les Reds ont remporté environ 67% des matchs et ont récolté en moyenne un peu plus de deux points par match. (Selon Planète Football).

Sa capacité à récupérer le ballon en haut du terrain et à mettre Liverpool à l’attaque est vitale pour leur marque de “football heavy metal”. Il offre de la stabilité à la ligne arrière, tout en laissant la liberté aux autres milieux de terrain autour de lui.

Le phare au milieu de terrain

Le numéro six brésilien a eu des performances récentes notées par les fans de Liverpool. Il a remporté les prix Man of the Match consécutifs sur les réseaux sociaux de Liverpool. Le premier est venu pour son but et sa cage inviolée contre Leeds. Il a ensuite enchaîné avec un autre prix d’Homme du match avec une solide performance lors d’un match passionnant en Ligue des champions avec l’AC Milan.

Jurgen Klopp a déjà utilisé plusieurs combinaisons de milieu de terrain cette saison et les saisons précédentes. Cependant, Fabinho semble toujours être là, montrant à quel point Klopp sait à quel point il est vital pour Liverpool, faisant déjà plus de 100 apparitions dans toutes les compétitions.

Son importance peut être parfaitement résumée par une citation du directeur adjoint de Liverpool, Pepijn Lijnders. En 2019, il a qualifié le milieu de terrain de “phare” de Liverpool. La définition d’un phare est : une tour ou autre structure contenant une balise lumineuse pour avertir ou guider les navires en mer. Un surnom avec lequel il est difficile de contester lorsque vous regardez son jeu de près.

Dans une vidéo récente avec Lad Bible, le spécialiste de Sky Sports Jamie Carragher l’a surnommé le “meilleur de la ligue à ce poste”. Pourtant, il semble toujours qu’il n’obtienne pas la reconnaissance plus large qu’il mérite…

Les statistiques

Selon le site Web de la Premier League, Fabinho n’a pas encore commis d’erreur menant à un but. En plus de cela, il a gagné plus de duels qu’il n’en a perdu, en remportant 445 lors de ses 90 apparitions. Le Brésilien a effectué 185 plaqués au cours de cette période, tout en remportant plus de duels aériens qu’il n’en a perdu. Au cours de sa carrière en Premier League, Fabinho a effectué 506 récupérations, soit une moyenne de plus de 5,5 par match.

Malgré ce que certains fans rivaux peuvent dire, les statistiques prouvent que Fabinho est l’un des, sinon le meilleur milieu de terrain défensif au monde.

