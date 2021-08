La star Stephen Lang sur le script d’Avatar 5 – “Je pleurais”

L’acteur Stephen Lang revient pour jouer le méchant dans les prochaines suites du film Avatar, et maintenant il a partagé un peu plus d’informations sur les films. S’adressant à Collider, Lang a déclaré qu’il était devenu submergé par l’émotion lorsqu’il a fini de lire le script du dernier, Avatar 5.

“Quand j’ai fini le dernier script, je pleurais. Je pensais juste que c’était si beau. Ouais, le script final parce qu’il raconte une grande, grande histoire, une histoire originale, une belle, belle histoire, et j’étais juste incroyablement ému par elle », a déclaré Lang. “J’espère et j’ai confiance et je crois que le public le sera aussi, car l’une des choses qu’il fait vraiment, vraiment bien, c’est qu’il le fait passer de la page à la scène d’une manière très littérale. Vous savez ce que je Vous le voyez vraiment. Ce que vous lisez est ce que vous obtenez de lui, je pense, et plus encore.

Également dans l’interview, Lang a chanté les louanges du réalisateur James Cameron. Lang a déclaré que Cameron “poussait définitivement beaucoup sur celui-ci”, en référence à l’utilisation de la technologie.

L’original Avatar est sorti en salles en 2009 et reste le film le plus rentable de l’histoire avec 2,847 milliards de dollars au box-office. Les suites ont mis du temps à arriver, mais la première des multiples suites prévues est terminée et devrait sortir en décembre 2022. Avatar 3, 4 et 5 devraient sortir plus tard dans le futur.

En dehors des films, le studio The Division d’Ubisoft crée un nouveau jeu Avatar appelé Frontiers of Pandora, qui devrait également sortir en 2022. Dans d’autres nouvelles, Matt Damon a récemment expliqué comment il avait refusé la chance de jouer dans Avatar et raté sur 100 millions de dollars.