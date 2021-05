La star télougou Nandamuri Kalyanram publie l’affiche du film de guerre Bimbisara

L’ambiance inquiétante de l’affiche animée complète le look sanglant avec le soleil pressé de se coucher après le jour de la bataille et les nuages ​​sombres projetant une ombre sur le roi Bambisara. (Crédit: Capture d’écran de l’affiche)

L’acteur télougou Nandamuri Kalyanram, qui joue le rôle de l’ancien roi Bimbisara, a publié l’affiche du film aujourd’hui. Kalyanram a sorti l’affiche du film à l’occasion de l’anniversaire de naissance de son grand-père et regretté acteur légendaire NT Rama Rao. L’acteur en sortant l’affiche Motion du film a également écrit que dans un pays mythique vivait autrefois un roi barbare nommé Bimbisara et son film est l’histoire du roi.

L’affiche animée du film, qui dure environ 30 secondes, emmène les spectateurs à travers un visuel animé qui représente d’énormes montagnes et des ruisseaux de rivières à courant rapide qui se répercutent et traversent les collines. La scène suivante révèle le protagoniste Kalyanram dans la tenue du roi sur le champ de bataille assis sur des dizaines de cadavres tués pendant la guerre. En plus des cadavres sur lesquels le roi est assis, il n’y a pas une seule âme vivante dans le cadre avec des centaines d’autres soldats mutilés et brutalisés pendant la guerre.

L’ambiance inquiétante de l’affiche animée complète le look sanglant avec le soleil pressé de se coucher après le jour de la bataille et les nuages ​​sombres projetant une ombre sur le roi Bambisara. Le film est produit par l’acteur lui-même sous sa bannière NTR Arts, a rapporté l’Indian Express. Le film sera dirigé par Vashist qui débute sa carrière de réalisateur avec le film. La musique du film qui ne manquera pas d’avoir un effet domino majeur sur le film de guerre est conçue par Chirantan Bhatt qui a déjà été récompensé pour sa partition musicale dans Gautamiputra Satakarni. En plus du protagoniste Kalyanram, le film a un ensemble d’acteurs talentueux, dont Catherine Tresa, Samyuktha Menon, Vennela Kishore et Srinivasa Reddy, entre autres.

