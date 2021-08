La Stardew Valley Cup est un tournoi de 40 000 $ par le créateur ConcernedApe

Capture d’écran : ConcernedApe

Chaque jeu bénéficie d’au moins 15 minutes de gloire esport. Le temps de compétition de Stardew Valley pour briller arrive juste cinq ans après sa sortie initiale. En hommage aux plus grands speedrunners et créateurs de contenu du jeu, ainsi qu’à la communauté passionnée de simulation agricole qu’ils ont contribué à créer, le créateur de Stardew Valley a annoncé qu’il remettrait 40 000 $ aux gagnants du premier tournoi officiel de la simulation agricole le mois prochain.

« Je suis heureux d’annoncer la 1ère Stardew Valley Cup officielle ! » Eric « ConcernedApe » Barone a annoncé sur Twitter ce week-end. “C’est une compétition de compétences, de connaissances et de travail d’équipe, avec un prize pool de plus de 40 000 $.”

Maintenant, vous vous demandez peut-être comment les joueurs s’affrontent dans un jeu connu pour élever des récoltes, se faire des amis et découvrir la romance à travers de longues mais froides parties à combustion lente? Eh bien, le YouTuber de Stardew Valley Zach « UnsurpassableZ » Hartman, en collaboration avec Barone, a proposé plus de 100 défis spéciaux que les joueurs doivent relever afin de gagner des points et de monter dans le classement. Plutôt que de courir pour battre le jeu, les joueurs auront trois heures pour essayer de relever autant de défis que possible, un peu comme une chasse au trésor se déroulant dans un jeu vidéo.

Voici quelques exemples:

Terminer la salle d’artisanat – 10 points Gagner un concours de pêche sur glace – 15 points Donner une bière blonde à Pam – 5 points Offrir un cadeau aimé à l’exploit de l’étoile d’hiver – 25 points Atteindre le niveau 120 dans les mines – 10 points Terminer un objectif d’éradication de monstre – 20 points Obtenir un chapeau poubelle – 10 points

Au lieu de fonctionner en solo, la compétition mettra en vedette quatre équipes de quatre joueurs chacune. Chaque équipe utilisera la coopérative multijoueur de Stardew Valley pour travailler ensemble sur la même carte. Ils obtiendront également un point supplémentaire pour chaque article expédié pendant la compétition, et l’équipe avec le plus d’or à la fin obtiendra également un autre bonus de 20 points. Mais attendez, il y a plus ! Tout au long de l’événement, Hartman dévoilera régulièrement des défis surprises que les joueurs découvriront et décideront de la manière de réagir sur place.

“Il va y avoir cinq défis au total et chacun d’entre eux vaut 50 points qui, j’espère, inciteront les joueurs à s’éloigner de leur itinéraire prédéterminé et à le risquer pour le biscuit”, a-t-il déclaré dans une vidéo expliquant la prochaine Stardew Valley Cup. règles en détail.

G/O Media peut toucher une commission

Des tâches comme atteindre le niveau 120 dans les mines peuvent prendre près d’une heure à des équipes de quatre joueurs, il sera donc intéressant de voir comment ils hiérarchisent les points et répartissent le travail. Vous pouvez aborder pratiquement n’importe quel jeu avec un état d’esprit compétitif, mais la Stardew Valley Cup semble extrêmement bien pensée et bien placée pour créer des moments tendus et potentiellement chaotiques, surtout avec autant d’argent en jeu.

“Il y a vraiment deux manières de jouer à Stardew à un niveau élevé: le speedrun, que beaucoup de gens connaissent bien, et le min-maxing, où vous essayez de tirer le meilleur parti de chaque jour de jeu”, a déclaré Hartman à Kotaku dans un email. « Le lien commun entre la réussite de l’un ou l’autre est une bonne planification et une excellente exécution. Je voulais porter ce sentiment dans cette compétition, tout en introduisant une façon de jouer qu’aucun joueur compétitif n’avait jamais vue auparavant. »

Si vous n’avez jamais joué à Stardew Valley que de façon décontractée, cet événement sera certainement une parfaite introduction à cette façon de jouer. Je tiens à remercier ConcernedApe et tous les participants d’avoir permis à une chose aussi spéciale de se produire !

L’événement principal devrait avoir lieu le week-end de la fête du Travail le 4 septembre à 12 h 00 HE avec Barone et Hartman en direct et commentant toute l’action sur Twitch et YouTube.

Mise à jour – 14 h 31 HE, 23/08/21: ajout d’un commentaire supplémentaire de Zach “UnsurpassableZ” Hartman.