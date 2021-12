La starlette belge De Ketelaere fait une admission de transfert au milieu des liens de Chelsea

Charles De Ketelaere devrait avoir un grand avenir (Photo: .)

Le prodige du Club de Bruges, Charles De Ketelaere, a admis qu’il signerait probablement pour Chelsea s’ils tentaient de le signer.

De Ketelaere a joué 98 fois pour Bruges, récoltant 17 passes décisives pour les géants belges, tout en marquant également 10 buts lors de ses 27 apparitions jusqu’à présent cette saison.

L’ancien joueur devenu éclaireur Paul Courant a récemment déclaré que le talentueux joueur de 20 ans s’intégrerait parfaitement dans le système de Chelsea sous Thomas Tuchel.

‘Je vais te dire [how high he rates De Ketelaere] tout de suite; très haut. Mettez Charles à Chelsea demain et il jouera immédiatement. Surtout, sous cet entraîneur [Tuchel] – Je connais un peu ce club et la vision de son entraîneur », a-t-il déclaré.

‘Charles n’a plus besoin d’un cours de recyclage. C’est déjà un footballeur moderne – physiquement, techniquement et mentalement.’

«La prochaine étape pour Charles devrait être aussi élevée que possible. Il n’a pas à passer d’abord par quelques petits clubs européens. Tout simplement parce que tout est déjà très bien ficelé avec lui.

Paul Courant pense que De Ketelaere s’intégrerait parfaitement à Chelsea (Photo: .)

« Vous savez, si Charles avait grandi à Munich, il jouerait maintenant pour le Bayern. Je suis peut-être très euphorique, mais c’est vrai. Je suis content qu’il y ait quelqu’un comme ça en Belgique.

En réponse aux récents commentaires de Courant, De Ketelaere a déclaré à Het Laatste Nieuws : » Dans le football, il faut écouter tout le monde.

— C’est ce que je vais faire aussi, si je dois faire un choix. Si demain un club de haut niveau veut de moi, je pourrais décider de signer là-bas.

‘Tout est possible. Je vais juste le laisser venir à moi. Parce que je ne vis pas dans le futur, je vis dans le présent.

« Mais ce n’est pas que pendant le Real – Barcelone, je pense que je veux jouer là-bas plus tard.

«Je ne mets pas ces choses dans ma tête et je ne suis certainement pas distrait par elles. C’est comme ça que je suis.

Chelsea a dépensé 100 millions de livres sterling pour Romelu Lukaku cet été, mais l’ancien attaquant de l’Inter Milan n’a réussi à marquer que trois buts en Premier League depuis son arrivée.



