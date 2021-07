La starlette d’Arsenal a beaucoup à apprendre et pourrait regretter une affirmation scandaleuse

Le jeune Gabriel Martinelli a fait une réclamation au sujet de l’équipe actuelle d’Arsenal qui est susceptible de faire rire la moitié blanche du nord de Londres.

Les Gunners ont connu une saison inférieure à leurs normes précédentes, terminant huitièmes de la Premier League. Ils étaient 15e au classement le lendemain de Noël de l’année dernière. La légende d’Arsenal, Paul Merson, a suggéré à l’époque qu’ils risquaient réellement d’être relégués au championnat.

Cependant, un mois de janvier décent et un mois de mai superbe ont fait en sorte que cela soit hors de question et les ont poussés plus près du sommet. L’équipe d’Emirates a terminé à 25 points des champions de Manchester City et a raté le football européen.

Le travail de Mike Arteta semblait menacé mais l’Espagnol s’est accroché à son poste. Et il s’est mis à construire une équipe capable de défier à nouveau les grands garçons.

La tenue de la capitale a payé à Brighton 52 millions de livres sterling pour le défenseur Ben Blanc. Albert Sambi Lokonga est arrivé d’Anderlecht et Nuno Tavares a été acheté à Benfica.

Il y a toutes les chances que d’autres nouveaux visages arrivent. Et quelques stars devraient également partir pour financer les transactions.

de Martinelli place au club ne serait pas menacée. Le joueur de 20 ans a signé en 2019 et on attend beaucoup du Brésilien.

Il possède a plongé son orteil dans l’eau avec 14 matches de championnat au cours de chacune des deux dernières saisons. Et le moment est peut-être venu pour le Sud-Américain de s’imposer dans l’élite anglaise.

Il n’est certainement pas à court de confiance. Mais son évaluation de la position actuelle de l’équipe d’Arsenal dans l’ordre hiérarchique du football pourrait nécessiter une refonte.

“C’est une nouvelle équipe, avec un nouvel entraîneur aussi, mais déjà avec de l’expérience et ça, je la considère déjà comme l’une des meilleures au monde”, a-t-il déclaré à UOL (via The Mirror).

« Nous avons fait de bons matchs en fin de saison, les joueurs sont confiants, nous devons donc essayer de suivre cette même voie, nous devons donc bien commencer la saison. »

Un autre jeune sur radar pour rejoindre Martinelli

Arteta est connu pour vouloir plus de puissance de feu à l’avant. Il a dépensé beaucoup pour un défenseur et des rumeurs persistent selon lesquelles il essaie maintenant de décrocher l’Inter Milan Lautaro Martinez.

Il a été suggéré que l’international argentin ouvert à l’idée de rejoindre les Gunners. Cependant, on pense également que Tottenham détient un intérêt et pourrait mettre une clé dans les travaux.

