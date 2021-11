La légende d’Arsenal, Ray Parlour, a applaudi les hommes de Mikel Arteta pour leur réaction à la mutilation du week-end dernier contre Liverpool, mais a fait l’éloge d’un jeune homme en particulier.

Bukayo Saka a ouvert le bal avec le premier but d’une victoire 2-0 sur Newcastle samedi, alors que les Gunners ont rebondi après leur raclée 4-0 à Anfield et ont repris le chemin de la victoire.

getty

Saka était l’homme du match alors qu’il menait une autre victoire à Arsenal

Le joueur de 20 ans a poursuivi sa forme éblouissante pour le club du nord de Londres, frappant le ballon dans le filet pour mettre Arsenal sur la voie d’une victoire dominante qui les a hissés à la cinquième place du classement de la Premier League.

C’était un beau but, l’Anglais ne s’est pas trompé avec son arrivée vicieuse après un beau jeu de liaison avec Emile Smith Rowe. Gabriel Martinelli a ensuite trouvé le chemin des filets avec une puce brillante pour le deuxième d’Arsenal dans une autre bonne journée pour les jeunes du club.

La légende de Highbury, Parlour, était satisfaite de ce qu’il a vu du côté jeune d’Arteta et insiste sur le fait que les fans sont derrière eux avec leur équipe de jeunes joueurs qui commence à grandir dans l’élite.

« C’était un résultat vraiment positif après le match contre Liverpool », a déclaré l’expert de talkSPORT et Arsenal Invincible.

GETTY

Arsenal a bel et bien été battu par Liverpool lors de sa précédente sortie en Premier League

« Deux bons buts du point de vue d’Arsenal, et une feuille blanche qui sera très importante pour l’avenir.

«Je ne m’attends pas à ce qu’Arsenal rivalise avec Liverpool, Man City et Chelsea, mais ils seront certainement en compétition pour les quatrième, cinquième et sixième. C’est un très bon résultat aujourd’hui.

« Vous regardez l’ensemble de l’équipe, c’est une équipe très, très jeune. Dans le back-five il n’y a pas vraiment plus de 26 ans, on a [Albert Sambi] Lokonga et [Martin] Odegaard au milieu de terrain qui n’a encore que 22 ans, [Bukayo] Saka a 20 ans, [Emile] Smith Rowe a 21 ans.

«Je pense que les fans leur donneront une chance, mais c’était certainement un gros match pour eux.

« Après avoir été battu 4-0 par Liverpool, vous avez besoin d’une réaction, et ils l’ont obtenu aujourd’hui contre une équipe de Newcastle qui se bat pour sa vie. C’était une bonne réaction, mais ils doivent continuer maintenant pendant la période de Noël. »

getty

Saka et Smith Rowe ont été deux des rares lumières brillantes d’Arsenal

Mais Parlour a réservé ses plus grands éloges à Saka, affirmant qu’il a été révolutionnaire pour les Gunners et que le ciel est la limite pour l’attaquant talentueux.

« Saka a été une révélation, lui et Smith Rowe ont été les principaux joueurs à créer des opportunités », a ajouté Parlour.

« La façon dont il a pris son but aujourd’hui, c’était fantastique. Son mouvement, ses courses hors du ballon, il a tellement d’intelligence. Il peut vraiment jouer n’importe où.

« L’appel de l’Angleterre et le fait de jouer régulièrement pour l’Angleterre lui ont maintenant donné plus de confiance. Il peut être tout ce qu’il veut.

« S’il peut continuer à travailler dur, garder les pieds sur terre – ce que je sais qu’il a fait parce que je l’ai rencontré un certain nombre de fois, c’est un gars vraiment humble et veut vraiment travailler – alors il peut être un joueur énorme. pour Arsenal à l’avenir et pour l’Angleterre dans les compétitions majeures.

getty

Saka a inscrit ce troisième but de la saison avec une brillante frappe fléchée contre Newcastle

Et Arteta espère que Saka ira bien, après que l’attaquant anglais ait quitté le terrain en boitillant, ayant semblé s’être blessé en marquant son but.

Saka a boitillé avec un problème apparent à la cuisse juste après l’heure de jeu, et après le match, Arteta a déclaré: « Il a dit qu’il avait ressenti quelque chose et qu’il n’était pas à l’aise de continuer.

« Nous devrons l’évaluer demain et le scanner pour voir s’il y a une blessure.

« Il a senti quelque chose de musclé alors voyons voir. »