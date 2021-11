La starlette d’Arsenal Folarin Balogun répond à la comparaison avec Ian Wright

Balogun était sur la bonne voie pour les moins de 21 ans d’Angleterre cette semaine (Photo: .)

Folarin Balogun dit qu’il a été flatté par Martin Keown le comparant à Ian Wright alors qu’il étudiait la légende d’Arsenal au début de sa carrière.

Le produit de l’académie des Gunners, Balogun, continue de briller au niveau des jeunes pour le club et le pays, inscrivant son premier but pour les moins de 21 ans d’Angleterre lors d’une victoire 3-1 contre la République tchèque jeudi.

Le joueur de 20 ans a également été prolifique pour le développement d’Arsenal, avec huit buts en 10 matchs de Premier League 2 pour les moins de 23 ans cette saison.

Wright s’est taillé un statut légendaire à Arsenal (Photo : Shaun Botterill/Allsport)

Mais sa belle forme ne s’est pas traduite par des minutes régulières pour l’équipe senior, malgré son impression en Ligue Europa la saison dernière.

Le but de Balogun contre Dundalk la saison dernière a suscité des comparaisons avec Wright de l’ancien défenseur d’Arsenal Martin Keown, ce qui a plu à l’attaquant.

« C’était évidemment agréable d’être comparé à une légende du club par Martin », a déclaré Balogun après son récent but pour les moins de 21 ans d’Angleterre.

« Ce qu’Ian a fait pour Arsenal est incroyable, ce qu’il a fait dans sa carrière est incroyable.

«En grandissant, j’ai regardé Ian Wright, regardé son jeu, pris des choses de son jeu. Je dois juste tailler mon propre nom comme il l’a fait.

Arteta a utilisé Balogun avec parcimonie cette saison (Photo: .)

L’attaquant très apprécié a signé un accord de quatre ans avec Arsenal en avril pour mettre fin aux spéculations sur son avenir, et Mikel Arteta lui aurait donné des assurances sur son rôle dans la première équipe à l’époque.

Cependant, Balogun n’a disputé que trois apparitions seniors pour les Gunners cette saison, dont deux lors des défaites en Premier League contre Brentford et Chelsea au début de la campagne.

Bien qu’il ait insisté sur le fait que sa priorité est de jouer davantage au football en équipe première, Arteta, en revanche, a clairement indiqué que le club avait un « projet vraiment clair » avec Balogun.

« Nous verrons ce qui se passera », a déclaré Arteta interrogé sur l’avenir de l’avant-centre le mois dernier.

« Encore une fois, avec Flo, nous avons un projet très clair. Les pas qu’il fait, ce sont les bons pas.

« N’oubliez pas qu’il est très jeune, qu’il n’a pratiquement jamais joué au football professionnel et que vous devez traverser chaque phase – et n’essayez pas de sauter des phases lorsque vous n’êtes pas prêt à le faire.

« Encore une fois, je suis vraiment content de lui, il fait les bons progrès et en décembre, nous verrons où nous en sommes et ce qui est le mieux pour lui également. »



