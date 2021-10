La starlette de la A-League Josh Cavallo devient gay

Josh Cavallo d’Adelaide United est le premier footballeur ouvertement gay de la A-League. Cavallo est une étoile montante de la A-League et son club soutient la nouvelle. La nouvelle a également suscité une réaction positive du monde du football, de nombreux anciens joueurs faisant l’éloge de Cavallo.

Josh Cavallo est le premier footballeur ouvertement gay de la A-League

Josh Cavallo veut montrer que le football est ouvert à tous les membres de la communauté LGBTQ+

Mercredi, Josh Cavallo a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré sa sexualité au monde. Cavallo a parlé d’avoir honte de sa sexualité, quelque chose qui est maintenant du passé : « Pour les gens qui me connaissent personnellement, vous saurez que je suis une personne privée. En grandissant, j’ai toujours ressenti le besoin de me cacher parce que j’avais honte. J’avais honte de ne jamais pouvoir faire ce que j’aimais et être gay. Cacher qui je suis vraiment, poursuivre un rêve que j’ai toujours souhaité quand j’étais enfant, jouer au football et être traité de la même manière n’a jamais été une réalité. »

La réaction des membres de la communauté du football prouve à quel point c’est important. Tel que rapporté par le Guardian, l’entraîneur adjoint d’Adélaïde, Ross Aloisi, a déclaré: «Avant que Josh ne me parle, il était clair qu’il vivait avec un fardeau incroyable et une douleur inimaginable. Voir Josh aujourd’hui, avec ce poids enlevé de ses épaules, cela me rend fier de son courage. »

Il y a peu d’histoires dans le football qui offrent aux membres des LGBTQ+ une représentation ou un espoir, Cavallo a changé cela.

L’homophobie dans le football

Selon une enquête menée en 2016 par Stonewall Scotland, parmi les personnes qui avaient été témoins d’abus anti-LGBT lors d’un événement sportif, 82 % en avaient été témoins lors d’un match de football. Une grande partie de cela peut être considérée comme inoffensive, mais c’est loin d’être le cas. Kirsty Clarke, directrice des sports de Stonewall, a déclaré : « Le sport est l’un de nos outils les plus puissants pour le changement social, c’est pourquoi il est si puissant de voir tant de gens vouloir faire plus pour soutenir les personnes LGBT et lutter contre les abus anti-LGBT dans le sport. «

Le football est un phénomène mondial et il a le pouvoir de faire progresser les campagnes de justice sociale telles que les mouvements anti-homophobie et anti-racisme.

Malgré les années de lacets arc-en-ciel, de brassards de capitaine et d’autres campagnes de sensibilisation, l’homophobie reste dans le football. La responsabilité de l’éducation incombe à la société au sens large, mais le football en tant qu’industrie doit faire mieux. Avec des joueurs comme Josh Cavallo qui font ces pas courageux, espérons-le, le football en tant qu’industrie le remarquera.

Étoile montante de la A-League

Le jeune homme de 21 ans poursuit toujours une carrière dans un secteur difficile dans lequel l’homophobie est malheureusement présente. Son coming out va, espérons-le, faire tomber les barrières et aider d’autres joueurs actifs à se sentir plus à l’aise avec leur carrière et leur sexualité. Mais en tant qu’étoile montante de la A-League, le potentiel de réussite de Cavallo compensera toute négativité potentielle.

Membre de l’équipe de jeunes de Melbourne City, Cavallo a grandi à pas de géant. Il a ensuite signé pour Western United alors que le club rejoignait l’A-Leauge. Il a fait ses débuts pour Western United lors de la saison 2019/2-0 et est rapidement devenu une cible de transfert pour beaucoup. Peu de temps après, Adelaide United a signé Cavallo. Signant à l’origine un contrat à court terme, Cavallo a suffisamment impressionné le club pour obtenir une prolongation de deux ans.

La A-League débutera dans moins d’un mois et pour la première fois, Josh Cavallo jouera au football comme son vrai moi.

Photo principale

