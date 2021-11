La starlette de l’AS Roma ravie du cadeau incitatif Balenciaga de 800 € idéal de Mourinho et donnera des coups de pied similaires à ceux de Cristiano Ronaldo

Après avoir marqué un doublé incroyable contre l’équipe italienne de Gênes, la starlette de l’AS Roma Felix Afena-Gyan a reçu 800 $ d’entraîneurs du patron Jose Mourinho.

Le prodige de 18 ans est sorti du banc à la 74e minute, ce qui a conduit la Roma à la victoire en réalisant un doublé lors du 2-0 de son équipe à Gênes.

Mourinho a acheté de nouveaux coups de pied à sa jeune star

Extatique avec trois points, ‘The Special One’ a révélé qu’il avait promis d’acheter à Afena-Gyan une nouvelle paire de chaussures chères s’il avait bien performé – c’est maintenant ce que vous appelez une incitation de motivation.

Quel moment pour marquer votre premier but pour la Roma ! ?? Felix Afena-Gyan, 18 ans, quitte le banc et marque un but en retard vital pour l’équipe de Mourinho à Gênes pic.twitter.com/D2qUWgcbVj – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 21 novembre 2021

Et l’ancien patron de Chelsea et de Manchester United a tenu parole et a empoché une paire de Balenciaga pour le phénomène ghanéen.

Mourihno a déclaré : « J’avais promis d’acheter à Felix les bottes qu’il aime vraiment, qui sont vraiment chères, elles coûtent 800 €, alors il a couru et m’a dit de ne pas oublier !

« Demain matin, la première chose que je fais est de lui acheter les bottes. »

L’attaquant s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une vidéo de lui-même ouvrant le cadeau que son manager a gentiment acheté.

Regardons de plus près ces coups de pied Balenciaga..

Au prix de 800 €/685 £, les baskets bleu foncé en maille recyclée multicolore sont issues de la collection Men’s Speed.

Balenciaga

Baskets Balenciaga Speed ​​2.0 Homme

Et ce n’est pas seulement Afena-Gyan qui fait vibrer Balenciaga, d’autres joueurs connaissent bien la marque française.

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a été aperçu en train de confectionner les Speed ​​Trainers noires lorsqu’il n’est pas occupé sur le terrain.

Instagram/Cristiano Ronaldo

Ronaldo porte une paire de baskets Balenciaga Speed ​​Trainer

En Espagne, l’as barcelonais Memphis Depay a opté pour les mêmes baskets que Ronaldo mais dans une couleur blanche séduisante.

Instagram/Memphis Depay

Depay berce une paire blanche de Speed ​​Runners

L’ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, possède également une paire de baskets de vitesse noires Balenciaga, suffisamment confortables pour trotter dans le centre-ville.

.

Mahrez en balade décontractée avec ses Speed ​​Trainers noires

Et enfin, prêté au Real Betis par Arsenal, Hector Bellerin est considéré comme l’une des icônes les plus en vogue et bien sûr, il est un fan de la marque de premier plan et a ajouté les Speed ​​Trainers à sa collection.

Instagram/Hector Bellerin

Bellerin est aussi fan de la marque italienne

