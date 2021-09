La starlette de Liverpool Harvey Elliott s’est étirée avec une fracture présumée de la cheville alors que Pascal Struijk voit rouge pour le défi

in

Harvey Elliott a été laissé à l’agonie après qu’un défi énergique de Pascal Struijk a laissé le défenseur de Liverpool avec une possible fracture de la jambe.

Struijk, qui a reçu un carton rouge pour l’infraction, a semblé perplexe par l’incident, bien que Jurgen Klopp et Mohamed Salah aient dirigé les manifestations alors que le jeune de 18 ans était étiré du terrain d’Elland Road.

Elliott a subi une fracture présumée de la cheville

Le jeune de 18 ans a été consolé par Salah alors qu’il était allongé sur le gazon d’Elland Road

Telle était la nature horrible de la blessure, Sky Sports n’a même pas montré une seule rediffusion de l’incident alors qu’Elliott était allongé au sol dans un tel inconfort.

Les physios se sont immédiatement précipités au secours du jeune, qui avait connu un bon début de saison pour les Reds.

Bien qu’il reste à voir combien de temps il sera absent, la douleur gravée sur son visage alors qu’il était consolé par Salah suggère qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant de revoir la starlette.

