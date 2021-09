La starlette de Man Utd Mejbri pressenti pour imiter l’icône d’Old Trafford par l’ex-entraîneur

L’entraîneur du Paris FC Reda Bekhti pense que son ancienne star Hannibal Mejbri, désormais à Man Utd, pourrait être un joueur aussi influent que Paul Scholes à Old Trafford.

Mejbri, qui a fait ses débuts en Premier League pour Uni à la fin de la saison dernière, a toujours impressionné les moins de 23 ans, même s’il n’a que 18 ans.

Clairement un individu talentueux, Mejbri a attiré l’attention de Barcelone et du Paris Saint-Germain, avant que United ne le recrute en 2019.

Son ancien entraîneur du Paris FC Bekhti croit énormément en lui et l’a même comparé à l’ancien grand joueur de United, Paul Scholes.

« La Premier League demande beaucoup d’athlétisme et une forte capacité physique. Il peut encore développer plus de muscle. S’il passe ce cap et ne se blesse pas, il gagnera [Solskjaer] J’en suis sûr », a-t-il déclaré à First Time Finish.

« Il peut devenir un futur Paul Scholes à Manchester United. Il a toutes les qualités au milieu de terrain pour devenir un leader.

Alors que la légende des Red Devils est un nom énorme à la hauteur, ayant remporté 11 titres de Premier League pendant son séjour à Old Trafford, il est évident que Mejbri a beaucoup de talent.

Le milieu offensif vient de signer un nouveau contrat à long terme avec United, et est clairement une priorité en termes de Ole Gunnar Solskjaer Plans futurs.

Man Utd est un club qui se targue de promouvoir le développement des jeunes, célébrant un jalon de 4000 matchs consécutifs qui comprenait un diplômé de l’académie en 2019, et avec des stars comme Mejbri – qui a déjà fait trois apparitions pour l’équipe nationale tunisienne – c’est une course cela risque de continuer.

Mejbri a été dimensionné pour remplacer un autre diplômé de l’académie: Paul Pogba, si le Français devait quitter le club dans un proche avenir, au milieu des affirmations de son agent Mino Raiola selon lesquelles Turin est toujours “dans son cœur”.

Man Utd enthousiasmé par l’avenir de Mejbri

L’attente que Mejbri devienne une superstar est claire à Old Trafford, car ils oublié Eduardo Camavinga, maintenant du Real Madrid, afin de le signer à la place.

Rennes a proposé Camavinga à United alors qu’il était dans ses rangs, mais ils ont décidé de ne pas conclure d’accord pour le joueur de 18 ans, au lieu de signer Mejbri.

L’homme de 8,5 millions de livres sterling n’a pas encore complètement fait son entrée dans l’équipe première, depuis sa seule apparition contre les Wolves lors du dernier match de la saison dernière.

Mais l’avenir semble certainement prometteur pour le milieu de terrain d’origine française s’il continue à se développer à l’académie de Man Utd.

