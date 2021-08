La starlette de Man Utd obtient son souhait en tant que prochaine destination familière confirmée

in

Manchester United a confirmé que Facundo Pellistri passera une autre saison en prêt à Alaves.

Pellistri était une date limite de signature pour United en octobre 2020 et on lui avait initialement promis un rôle dans la première équipe. Cependant, ces plans ont changé et le jeune a plutôt figuré pour les moins de 23 ans. Désireux de progresser au niveau senior, il a déménagé en Espagne pour jouer pour Alaves en prêt en janvier.

Le relais a été plus réussi et correspondait mieux aux propres plans de Pellistri. Il a fini par faire 12 apparitions pour eux en Liga alors qu’Alaves a terminé 16e – quatre points au-dessus de la zone de relégation.

Il y avait des doutes savoir si Pellistri pourrait passer une autre saison à Alaves, qui semblait sa préférence depuis le début. Il a commencé la pré-saison avec son club parent et a même marqué le but vainqueur lors de leur premier match amical contre Derby County.

Mais la signature de Jadon Sancho par Man Utd a ajouté une nouvelle perturbation aux espoirs de l’Uruguayen de football en équipe première à Old Trafford.

Par conséquent, les clubs se sont mis d’accord pour exaucer son vœu à l’adolescent. Pellistri sera à nouveau un joueur d’Alaves pour la saison 2021-22.

Cependant, United lui a toujours donné une indication qu’il pourrait avoir un avenir en équipe première avec eux. Il n’y a pas d’option d’achat dans le contrat de prêt.

Pellistri est sous contrat à Manchester jusqu’en 2025, il a donc encore beaucoup de temps pour faire ses preuves. L’année à venir, de retour dans un environnement espagnol familier, devrait être cruciale pour son développement.

Alaves paiera intégralement le salaire de Pellistri, ce qui réduit également la masse salariale de United. Mais ils ont encore plusieurs autres joueurs qu’ils doivent changer avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Everton invité à faire un raid sur Man Utd

Une star plus âgée qui pourrait être sur le point de quitter Old Trafford ce mois-ci est Anthony Martial.

Sancho sera probablement un titulaire garanti dans les quatre premiers aux côtés de Bruno Fernandes, Edinson Cavani et Marcus Rashford à son retour d’une opération à l’épaule.

Derrière ce quatuor impressionnant, Ole Gunnar Solskjaer a une profondeur exceptionnelle sur laquelle se rabattre. Martial, Daniel James, Jesse Lingard et Mason Greenwood ont tous brillé par moments en Premier League. De plus, Juan Mata et le jeune Amad Diallo sont dans les livres.

Mais le fait d’avoir autant d’options viables a présenté au patron des Red Devils un problème unique. Un rapport récent a suggéré que Man Utd pourrait éliminer jusqu’à 10 étoiles de la première équipe pour aider à financer un dernier double splash cet été.

Avec autant d’attaquants à leur disposition, il n’est pas surprenant de voir le Français Martial contrôlé.

Le joueur de 25 ans a suscité un intérêt éphémère du quatuor de Premier League Tottenham, Everton, West Ham et Aston Villa.

Mais ce sont les Toffees de Rafael Benitez qu’un expert aimerait voir remettre à Martial une bouée de sauvetage…

LIRE LA SUITE: Everton devrait résoudre le problème de Man Utd avec un accord mutuellement avantageux