La starlette de Tottenham Dane Scarlett signe son premier contrat professionnel

T

L’attaquant d’ottenham Dane Scarlett a signé son premier contrat professionnel avec le club après avoir fêté ses 17 ans.

Scarlett a eu 17 ans mercredi pour déclencher un accord qui court jusqu’en 2023.

De grandes choses sont attendues de l’adolescent du nord de Londres et Jose Mourinho lui a déjà donné beaucoup de visibilité en équipe première cette saison, faisant ses débuts en Premier League en janvier.

Ayant fait partie des préparatifs de pré-saison de l’équipe première, Scarlett a fait ses débuts en phase de groupes de la Ligue Europa en novembre, remplaçant lors d’une victoire 4-0 contre Ludogorets.

Sa première apparition en Premier League a été remplacée tardivement lors de la victoire 2-0 contre West Brom en février, avant un autre run-out en Europa League plus tard ce mois-là, où il a remporté une passe décisive dans une victoire 4-0 sur Wolfsberger.

Après ce match, Mourinho a déclaré: « Dane a un talent incroyable. Je ne veux pas trop parler parce que demain j’arrive dans le bâtiment et le patron du gamin va me tuer.

« Je ne veux pas de ça, donc je ne veux pas trop parler de lui. Je veux juste dire qu’il aura 17 ans le mois prochain et je veux qu’il fasse partie de l’équipe première la saison prochaine.

« Donc cette saison, il est là et ici, va à des séances d’entraînement avec nous et des matchs avec les enfants de son âge et s’entraîne là-bas.

LIRE LA SUITE

« La saison prochaine, il doit être un joueur de la première équipe. Un immense talent. Très bon développement physique.

« Il est très bon, il va être très bon. J’espère que rien ne va détruire ce potentiel. Il doit avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules parce qu’il a un talent fantastique. »

Rapports supplémentaires de l’Association de la presse.