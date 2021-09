La start-up alimentaire Proeon lève 2,4 millions de dollars de financement d’amorçage

S’exprimant sur le financement, les fondateurs Kevin Parekh et Ashish Korde ont déclaré : “Nous sommes au centre de la création d’ingrédients de protéines végétales de nouvelle génération et nous sommes ravis de la confiance témoignée par nos investisseurs”. (Image représentative)

La start-up d’ingrédients alimentaires basée à Pune, Proeon, a déclaré mardi avoir levé 2,4 millions de dollars (environ 17 crores de roupies) en tant que capital d’amorçage. Les nouveaux fonds seront utilisés pour accélérer la croissance, étendre les capacités de recherche et développement. L’entreprise mettra également en place un laboratoire de recherche aux Pays-Bas.

Le cycle de financement, dirigé par l’entrepreneur Shaival Desai, a également vu la participation de Flowstate Ventures, Peak Sustainability Venture Fund I (exécuté par Samir Shah au nom du Fonds), Waoo Partners (bureau familial Pratul Shroff) et d’autres investisseurs providentiels. L’investisseur existant Sanjaya Mariwala, directeur général d’OmniActive Health Technologies Ltd, a également participé à ce cycle.

“Les fonds seront utilisés pour renforcer la croissance et mettre en place un laboratoire de recherche aux Pays-Bas, en Europe, déposer une propriété intellectuelle, augmenter la production et élargir l’équipe”, a déclaré la société dans un communiqué. Spécialisée dans l’innovation d’ingrédients à base de protéines végétales de haute qualité, Proeon a été fondée en 2018 par Ashish Korde et Kevin Parekh.

L’entreprise aide à résoudre les problèmes critiques de formulation au niveau des ingrédients, ce qui permet aux entreprises alimentaires de fabriquer plus facilement des produits de substitution à base de viande, de produits laitiers et d’œufs à base de plantes plus savoureux et plus sains.

S’exprimant sur le financement, les fondateurs Kevin Parekh et Ashish Korde ont déclaré : “Nous sommes au centre de la création d’ingrédients de protéines végétales de nouvelle génération et nous sommes ravis de la confiance témoignée par nos investisseurs”.

L’objectif immédiat de l’entreprise sera d’étendre sa présence sur les marchés nord-américain et européen. Actuellement, la société travaille avec des marques d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie du Sud-Est pour créer des alternatives à base de plantes plus durables et plus saines, telles que des produits de remplacement des œufs à base de plantes hautement fonctionnels, des hamburgers, des galettes et des produits laitiers alternatifs. . Leur portefeuille de produits actuel comprend la protéine de haricot mungo, la protéine de pois chiche, la protéine d’amarante et la protéine de graine de chanvre.

