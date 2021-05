La start-up autonome Aeva affirme que son capteur peut détecter les véhicules à plus de 500 mètres de distance

Démarrage autonome Aeva

La start-up de capteurs autonomes Aeva Technologies Inc (AEVA.N), fondée par d’anciens ingénieurs d’Apple Inc (AAPL.O), a déclaré jeudi que son capteur pouvait détecter d’autres véhicules à plus de 500 mètres et les piétons à une distance de plus de 350 mètres.

Aeva fabrique un capteur lidar qui aide les voitures à obtenir une carte tridimensionnelle de la route et peut également détecter le mouvement d’objets éloignés, aidant ainsi à faire la distinction entre les objets immobiles comme les arbres et les piétons ou les cyclistes. Aeva a conclu des accords avec les équipementiers automobiles Denso Corp (6902.T) et ZF Friedrichshafen AG pour la production en série de ses capteurs.

La plage de détection des capteurs lidar est une mesure clé pour les constructeurs automobiles, car des plages de détection plus longues signifient qu’un véhicule autonome a plus de temps pour prendre une décision, en particulier à des vitesses plus élevées.

D’autres sociétés telles que Aeye Inc, dont l’équipementier automobile allemand Continental AG (CONG.DE) a pris une participation l’année dernière, ont déclaré qu’elles pouvaient détecter d’autres véhicules à 300 mètres.

Les lidars envoient des faisceaux laser et détectent leurs réflexions lorsqu’ils rebondissent sur leur environnement pour générer une image. Un défi majeur consiste à détecter les objets sombres qui ne reflètent pas beaucoup de lumière.

Aeva a déclaré qu’une puce propriétaire qu’elle a développée permet à ses capteurs de détecter des objets avec une réflectivité inférieure à 10% sur de longues distances.

«Nous visons à offrir une combinaison de performances et d’évolutivité que nous pensons inégalées dans l’industrie», a déclaré Mina Rezk, cofondatrice et directrice de la technologie d’Aeva, dans un communiqué.