La start-up autonome de la Silicon Valley, Gatik, travaille avec Isuzu pour construire des camions de livraison

Isuzu Gatik

La start-up autonome de la Silicon Valley Gatik et Isuzu North America Corp ont annoncé mardi qu’ils travailleraient ensemble pour construire des camions de livraison autonomes que Gatik utilisera pour servir ses clients détaillants.

Gatik, qui travaille avec Walmart Inc en Arkansas et en Louisiane et Loblaw Companies Ltd au Canada pour livrer des marchandises aux magasins à partir d’entrepôts à l’aide de camions autonomes avec chauffeurs de sécurité, a connu un boom de son activité alors que la pandémie a augmenté les ventes dans les épiceries.

«Ce que je peux partager, c’est que nos revenus se chiffrent en millions. Ce n’est donc pas un service gratuit que nous proposons », a déclaré le cofondateur et directeur général Gautam Narang. Il a déclaré que le modèle commercial de Gatik était pour l’instant d’être un fournisseur de services de livraison pour les détaillants utilisant la technologie de conduite autonome plutôt que de vendre la technologie aux constructeurs automobiles.

Les entreprises de camions autonomes, en particulier celles qui fournissent de grandes plates-formes qui transportent des marchandises d’un entrepôt à l’autre et circulent le long des autoroutes, ont gagné en popularité auprès des investisseurs désireux de se lancer dans la technologie émergente. Pourtant, la technologie est loin de supprimer complètement le pilote.

Narang a déclaré que Gatik et Walmart prévoyaient de tester la livraison entièrement sans conducteur dans l’Arkansas plus tard cette année. «Nous avons en fait travaillé avec la commission des autoroutes de l’État de l’Arkansas pour obtenir l’autorisation de retirer le chauffeur», a déclaré Narang. Il a dit que l’approbation pour cela est venue en décembre.

Gatik, qui a levé près de 30 millions de dollars jusqu’à présent, a déclaré que ses camions appartenaient à un important opérateur de flotte, ce qu’il ne divulgue pas encore. Jusqu’à présent, elle a utilisé le châssis Ford Transit pour sa flotte existante de camions de livraison autonomes.

Le fonds de capital-risque Fontinalis Partners, président exécutif de Ford Motor, Bill Ford, est l’un des premiers investisseurs à Gatik, selon Narang.

La collaboration entre Isuzu et Gatik est limitée aux États-Unis et au Canada et Isuzu fournira un soutien technique à Gatik pour la modernisation de ses camions moyens de série N, a déclaré Shaun Skinner, qui dirige la division des camions commerciaux d’Isuzu dans ces deux pays.

Isuzu North America Corporation est une unité de la société japonaise Isuzu Motors Ltd.