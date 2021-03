La start-up biotechnologique AbSci lève 125 millions de dollars pour la technologie «Protein Printing»; financement total jusqu’à 230 M $

Sean McClain, PDG et fondateur d’AbSci. (Photo AbSci)

Nouveau financement: La société de biotechnologie AbSci, basée à Vancouver, dans l’État de Washington, a levé 125 millions de dollars lors d’une ronde menée par Casdin Capital et Redmile Group.

La technologie: Créée en 2011, la technologie «Protein Printing» d’AbSci est utilisée pour découvrir et fabriquer des molécules biologiques complexes telles que les anticorps et l’insuline. L’idée est de réduire les taux d’échec et d’accélérer le développement de la bioproduction de protéines.

Une grande année: AbSci a levé un tour de série E de 65 millions de dollars en octobre. En janvier, elle a acquis Denovium, une petite startup qui utilise le deep learning pour analyser la fonction et le comportement des protéines. AbSci a ensuite décroché un investissement non divulgué du Global Health Innovation Fund de Merck plus tôt cette année. Le financement total à ce jour est maintenant de 230 millions de dollars. La société a refusé de fournir une évaluation mise à jour.

Investisseurs: Nouveaux bailleurs de fonds, dont Fidelity Management; Research Company LLC; D1 Capital Partners; Conseillers perspicaces; aMoon Edge; et Irving Investors ont également participé, ainsi que l’investisseur existant ArrowMark Partners. Le cycle a été décrit comme un «financement croisé», une stratégie utilisée par les startups qui espèrent entrer en bourse pour lever des liquidités auprès d’entreprises qui investissent traditionnellement dans des entreprises publiques. Il est utilisé par les entreprises en particulier dans le secteur des sciences de la vie.

Cité: «Alors que nous ouvrons l’accès à de nouvelles biologies et modalités thérapeutiques, et que nous travaillons avec nos partenaires pour créer de nouveaux médicaments passionnants, nous continuons d’innover et d’élargir la portée de ce que nous pouvons accomplir et de l’impact que nous pouvons avoir pour améliorer la santé humaine,» Le PDG et fondateur d’AbSci, Sean McClain, a déclaré dans un communiqué.