La start-up biotechnologique de Seattle, Sana Biotechnology, développera une installation de 163 000 pieds carrés dans la région de la baie

(Photo de Sana)

Sana Biotechnology, une jeune entreprise de biotechnologie en pleine croissance basée à Seattle, a choisi la région de la baie de San Francisco comme site pour sa nouvelle installation de bioproduction.

La société d’édition de gènes et de thérapie cellulaire a annoncé qu’elle développerait une usine de fabrication de 163 000 pieds carrés à Fremont, en Californie. Elle prévoit d’utiliser l’espace pour produire des thérapies par cellules T, des cellules souches humaines et de l’ADN viral pour fabriquer des cellules.

Sana a des bureaux à Seattle, San Francisco et Boston, et annonce des positions dans les trois régions, dans la foulée d’une énorme introduction en bourse de 587 millions de dollars en février.

« L’emplacement de Fremont permet une proximité étroite avec les capacités techniques et scientifiques existantes de Sana et l’accès à une solide base de talents en biotechnologie », a déclaré Sana dans un communiqué de presse. Nous avons fait un suivi avec Sana pour en savoir plus et mettrons à jour ce message lorsque nous aurons une réponse.

Sana, âgée de trois ans, dirigée par d’anciens dirigeants de Juno, prévoit d’utiliser la nouvelle installation pour fabriquer des produits destinés au développement clinique de stade avancé et aux premiers produits commerciaux, selon son communiqué. La société dispose actuellement de plusieurs programmes précliniques, mais n’a pas encore introduit de produit dans les essais cliniques.

La concurrence pour les chercheurs qualifiés en bioproduction et dans d’autres domaines peut être rude, et la Bay Area est un centre de biotechnologie beaucoup plus vaste et mieux établi que Seattle. Les sociétés biotechnologiques ont une histoire de filature à Seattle, puis de départ pour d’autres domaines après l’acquisition, le déménagement des opérations d’Amgen à Seattle en 2014 après l’acquisition d’Immunex laissant des cicatrices sur la communauté biotechnologique.

Mais plus récemment, des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques s’implantent dans la région. Seagen et Bristol Myers Squibb ont des installations de fabrication dans la région de Seattle, et Lumen Biosciences a annoncé aujourd’hui qu’elle construira une usine de fabrication à plus petite échelle pour développer des thérapies à base d’algues dans une ancienne boulangerie. Au cours des 12 derniers mois, les entreprises du Nord-Ouest ont levé 8,6 milliards de dollars en capital-risque, selon un rapport de la mi-2021 de CBRE Life Sciences.

Seattle compte actuellement 913 000 pieds carrés d’espace en sciences de la vie en construction, selon le rapport. Cela est comparé à 2,8 millions de pieds carrés dans les « premiers sous-marchés » de la péninsule nord et sud de la région de la baie.

Les deux régions connaissent un boom biotechnologique, avec des introductions en bourse et des financements en capital-risque à des niveaux record.

Dans une précédente interview avec ., Leslie Alexandre, PDG du groupe commercial Life Science Washington, a déclaré que l’État de Washington devait renforcer sa capacité à éduquer et à former une main-d’œuvre régionale.

“Cette croissance turbo sera de courte durée si nous ne parvenons pas à créer et à investir dans un plan complet sur dix ans pour répondre aux divers besoins en main-d’œuvre des entreprises de biotechnologie à croissance rapide”, a-t-elle déclaré.