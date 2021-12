La start-up d’analyse du cannabis Headset, dirigée par les fondateurs de Leafly, lève plus d’argent

Co-fondateurs de Headset, de gauche à droite : le PDG Cy Scott, le directeur de la technologie Scott Vickers et le directeur de la conception Brian Wansolich. (Photos du casque)

Les nouvelles: La société d’analyse du cannabis Headset a annoncé mardi avoir levé 8,6 millions de dollars de financement. Cela comprend 3 millions de dollars de capital-risque provenant d’un tour de table mené par Althea, ainsi que la conversion de 5,6 millions de dollars de billets-relais émis en août 2020 et en avril dernier.

La société basée à Seattle déclare avoir plus de 300 clients et 50 employés.

Headset a levé environ 23 millions de dollars, selon les rapports de ..

La technique : Headset fournit des analyses de données pour l’industrie du cannabis sur les cultivateurs et les fabricants de produits ; ventes au détail; produits alimentaires, de santé et de beauté; services financiers; et matériel.

La société recueille des informations sur les tendances du marché, les variétés de cannabis les plus vendues, les projections de marché pour les États où la marijuana à des fins récréatives est nouvellement légalisée, les ruminations sur les impacts de l’inflation et les marques de produits préférées dans différentes régions.

Le nouveau financement aidera Headset à étendre son analyse à de nouveaux marchés juridiques et à lancer des services supplémentaires.

(Photo de Bigstock)

Les fondateurs: Headset a été fondée en 2015 par le PDG Cy Scott, le directeur de la conception Brian Wansolich et le directeur technique Scott Vickers, qui ont tous déjà cofondé Leafly, un marché de cannabis en ligne qui devient public via une fusion SPAC.

Les vents arrières : Alors que Washington et le Colorado ont été les premiers États à légaliser la consommation de marijuana à des fins récréatives en 2012, 16 autres États plus Washington, DC ont emboîté le pas. Plus d’une douzaine d’autres ont approuvé le cannabis à usage médical.

Lorsque la pandémie a forcé les entreprises à fermer afin de ralentir la propagation du COVID-19, les dispensaires de marijuana dans de nombreux États ont été jugés «essentiels» et autorisés à rester ouverts. Le New York Times l’a qualifié de « reconnaissance officielle que pour certains Américains, le cannabis est aussi nécessaire que le lait et le pain ».

Le secteur: La concurrence dans le domaine de l’analyse du cannabis comprend BDSA, qui, selon PitchBook, a levé 16,2 millions de dollars, et Cannabis Big Data. Les deux sont basés dans le Colorado.

Il y a de gros dollars qui affluent dans les ventes en ligne de cannabis. Dutchie de l’Oregon a levé plus de 600 millions de dollars tandis que Leafly est évalué à près de 400 millions de dollars.

Il y a également une dynamique continue dans la livraison. Uber a fait son entrée sur le marché du cannabis la semaine dernière, annonçant son intention de lancer un service de livraison en Ontario.

Les investisseurs : Outre la société d’investissement en capital-investissement Althea, le tour de table a inclus deux investisseurs axés sur le secteur du cannabis : Poseidon Investment Management et WGD Capital.

Suivez toute la couverture détaillée des startups de . : inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire par e-mail des startups ; consultez le tracker de financement . et le répertoire de capital-risque ; et suivez les gros titres de nos startups.