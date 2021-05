La start-up d’automatisation alimentaire Picnic lève plus d’argent en s’associant à un grand chef de Seattle et à d’autres groupes

Le système de pizza pique-nique. (Photo de pique-nique)

Nouveau financement: Picnic, la startup d’automatisation alimentaire basée à Seattle qui perfectionne un robot de fabrication de pizzas, a levé 16,3 millions de dollars en nouveau financement, a annoncé mardi la société. La série A comprend 3 millions de dollars sur lesquels . a déjà rapporté.

La technologie: Le système de pizza pique-nique est un appareil d’assemblage de pizza sur lequel un seul employé peut produire jusqu’à 100 pizzas personnalisées de 12 pouces par heure. Les ingrédients frais sont distribués sur une pâte faite à la main et la recette peut être modifiée pour convenir au restaurant, à la cuisine commerciale ou à quiconque possède la machine.

Le système a été repensé vers la fin de l’année dernière avec une nouvelle interface, des améliorations de la sécurité et de la manipulation des aliments. Des améliorations futures sont prévues pour augmenter la quantité d’ingrédients que la machine peut contenir.

Intérêt marqué: L’entreprise se vendait déjà en raison du besoin d’automatisation pour compenser une pénurie chronique de main-d’œuvre dans le secteur de la restauration. Ce besoin se joue de manière très aiguë pendant la pandémie et a suscité un vif intérêt pour la solution de Picnic, a déclaré Wood.

«Faire de la pizza a toujours été un travail où il est difficile de garder les travailleurs au travail», a déclaré Wood. «C’est un roulement très élevé, un travail difficile à bien faire, un travail difficile à faire dans une période de pointe. C’est là que notre système prospère vraiment. »

Clayton Wood, PDG de Picnic. (Photo de pique-nique)

Wood a également déclaré que la pandémie accélérait les tendances qui se produisaient déjà, y compris autour de la livraison et de l’exécution. La demande pour ces services accroît la demande des restaurants et autres lieux de préparation des aliments tels que les cuisines fantômes et les cuisines des commissaires.

«Le service alimentaire est en train d’être repensé», a déclaré Wood. «Vous voyez des détaillants comme les dépanneurs et les épiciers se lancer dans la préparation et la préparation d’aliments préparés qui n’existaient pas auparavant dans ce secteur. Les sites qui préparent les aliments produisent un volume de production beaucoup plus élevé, car les commandes numériques peuvent arriver très, très rapidement. »

L’automatisation est conçue pour gérer la production à grand volume, maintenir la qualité et maintenir la cohérence, a déclaré Wood, et cela suscite beaucoup d’intérêt pour Picnic.

«À l’heure actuelle, nous sommes vraiment enthousiasmés par certains des clients avec lesquels nous parlons dans tous les types de segments», a déclaré Wood. «Nous regardons tout – les dépanneurs, les pizzas de marque, les grandes marques de pizzas, les stations de ski, les parcs à thème, les épiceries, la restauration gérée. Nous sommes jazzés.

Nouveaux partenariats: Picnic a annoncé de nouveaux partenariats stratégiques avec des entreprises du secteur de la restauration, notamment Orion Land Mark, qui est le plus grand fournisseur de composants pour pizzas et pizzas à l’industrie des dépanneurs à travers le monde.

La société conclut également un partenariat stratégique culinaire et chef avec les restaurants Ethan Stowell de Seattle, ce qui permettra à Picnic de présenter ses capacités lors d’activités locales telles que des boutiques éphémères et d’autres événements.

«Nous avons été impressionnés de voir le système en action et nous sommes ravis d’apporter notre expertise dans les arts culinaires pour soutenir la formidable équipe de Picnic», a déclaré Stowell dans un communiqué. Le restaurateur a déjà fait équipe avec le vétérinaire technique Matt Bell sur son entreprise, The Shop, et l’expertise de Stowell en matière de production de pizzas est mise à l’épreuve pour une foule potentiellement plus nombreuse avec des emplacements de Ballard Pizza Co. à T-Mobile Park.

Une pizza construite par un système de pizza pique-nique. (Photo de fichier .)

Au-delà de la pizza: Wood a déclaré que l’architecture du système de pizza pourrait être utilisée pour assembler d’autres aliments, y compris des sandwichs, des saladiers et des tacos ou des burritos. Il y a eu de l’intérêt de ce qu’il a appelé les «grands joueurs» dans ces espaces.

«Comment préparez-vous de la nourriture de manière cohérente et en volume lorsque vous avez une pénurie de main-d’œuvre et que vous avez des conditions de travail difficiles où les gens ne veulent pas rester dans une glacière et faire des sandwichs toute la journée? Dit Wood. «Vous voulez fabriquer un aliment en temps réel et avoir une courte durée de conservation – l’automatisation est une réponse évidente.»

PRÉCÉDEMMENT: La startup secrète de Seattle Picnic dévoile un robot de fabrication de pizzas – voici comment il livre 300 tartes / heure

Croissance: Picnic emploie 25 personnes et prévoit de se développer considérablement au cours de la prochaine année, en embauchant dans les ventes, le marketing et l’ingénierie.

«Nous sommes arrivés jusqu’ici avec une très petite équipe», a déclaré Wood. «Quand vous regardez les principaux sous-systèmes dans un système aussi complexe, nous avons été monotrou sur beaucoup de choses. Nous sommes donc impatients de pouvoir aller plus vite et vraiment étendre et accélérer le développement de nos produits pour faire une automatisation étendue ainsi que pour gérer d’autres aliments et faire d’autres types d’améliorations. »

Investisseurs: Thursday Ventures a mené la nouvelle ronde de financement. L’associé directeur Jared Furtado a déclaré: «La plate-forme d’automatisation dynamique de Picnic définira sans aucun doute l’avenir de l’industrie alimentaire.» Les investisseurs existants Flying Fish Partners, Vulcan Capital et Creative Ventures ont également participé.

Dernier mot: «L’automatisation est une solution idéale pour l’époque», a déclaré Wood. «C’est une industrie vraiment naissante qui va continuer à se développer de façon spectaculaire. Ce que vous pouvez réellement acheter aujourd’hui en termes d’automatisation alimentaire, c’est très limité, et beaucoup plus limité que ce que le marché demande.