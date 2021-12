La start-up de biocapteurs Monod décroche 6 millions de dollars et sort d’Univ. de l’Institute for Protein Design de Washington

Illustration d’un biocapteur brillant (bleu clair) après avoir détecté sa cible (une protéine de coronavirus, rouge). (UW IPD | Ian Haydon)

Une nouvelle startup biotechnologique a éclos de l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington avec un financement de 6 millions de dollars et une équipe de direction fraîchement issue de Neoleukin Therapeutics, une autre entreprise dérivée de l’IPD.

Monod Bio développe des biocapteurs capables de détecter rapidement des protéines virales, des toxines, des anticorps ou d’autres molécules. Les capteurs sont construits à partir de protéines modifiées développées à l’IPD. Lorsque le capteur reconnaît sa cible, il émet de la lumière.

Les capteurs sont conçus à l’aide d’un logiciel IPD qui peut concevoir des protéines à partir de zéro, « de novo », au lieu du nombre plus limité de modèles trouvés dans la nature.

« À notre connaissance, nous sommes la première entreprise à utiliser la conception de nouvelles protéines computationnelles pour les biocapteurs et les diagnostics », a déclaré le directeur scientifique Alfredo Quijano Rubio dans une interview avec .. Les capteurs fonctionnent dans des tubes à essai, et l’une des prochaines étapes de l’entreprise est de les rendre plus faciles à utiliser, à l’instar des tests de grossesse à domicile.

Quijano Rubio a conçu des capteurs pour reconnaître une variété de cibles tout en travaillant dans le laboratoire du directeur de l’IPD, David Baker, où il était étudiant diplômé jusqu’à ce printemps.

Dans une étude publiée dans Nature en janvier dernier, Quijano Rubio, Baker et leurs collègues ont présenté des capteurs qui reconnaissent la protéine « spike » du virus COVID-19 ainsi que des anticorps contre celui-ci. D’autres capteurs ont reconnu la toxine botulique, le récepteur HER2 lié au cancer et la troponine cardiaque, qui est libérée par le corps après une crise cardiaque.

« La conséquence de cela est que vous pouvez désormais apporter des biocapteurs à des endroits où vous n’en avez généralement pas, comme des appareils portables ou des points de service », a déclaré Daniel-Adriano Silva, PDG de Monod.

La troponine, par exemple, est généralement mesurée à l’hôpital pour aider à évaluer si quelqu’un a eu une crise cardiaque. Au lieu de cela, Silva envisage de tester quelqu’un dans l’ambulance sur le chemin de l’hôpital.

De gauche à droite : Daniel-Adriano Silva, PDG de Monod, CSO Alfredo Quijano Rubio et COO David Shoultz. (Photos Monod)

Silva a quitté son poste ce printemps en tant que responsable de la recherche chez Neoleukin, qui développe des traitements contre le cancer et le COVID-19, pour explorer la création d’une nouvelle entreprise. « J’ai commencé à retourner parler à David, pour voir quelle était la prochaine technologie », a-t-il déclaré.

Il n’a pas eu à chercher bien loin. Quijano Rubio est également co-fondateur de Neoleukin. David Shoultz, ancien responsable du programme COVID-19 de Neoleukin, a été sélectionné en tant que COO et co-fondateur.

Les autres co-fondateurs de Monod incluent Baker, directeur d’IPD, Andy (Hsien Wei) Yeh, scientifique d’IPD, et Dave Johnson, ancien PDG de VelosBio, qui a été racheté par Merck pour 2,75 milliards de dollars l’année dernière.

L’équipe opère depuis novembre depuis CoMotion Labs sur le campus de l’Université de Washington. En décembre, la startup a achevé son tour de table de 6 millions de dollars auprès de ses amis et de sa famille.

Seattle regorge de startups IPD. Cyrus Biotechnology, par exemple, a récemment levé 18 millions de dollars et compte plus de 90 partenariats avec des sociétés pharmaceutiques, A-Alpha Bio a levé 20 millions de dollars et Icosavax est devenu public cette année avec une augmentation de 180 millions de dollars pour faire progresser ses vaccins contre le COVID-19 et d’autres conditions. .

EN RELATION: Univ. de la découverte du repliement des protéines de l’IA à Washington remporte le prix « Percée de l’année » décerné par Science

Les chercheurs de l’IPD ont également remporté le prix « Percée de l’année » du magazine Science en décembre pour leur logiciel basé sur l’IA pour prédire comment les protéines se replient. Les capteurs de Monod sont conçus avec un logiciel d’ingénierie des protéines développé précédemment à l’IPD, appelé Rosetta.

L’équipe Monod utilisera les fonds pour développer et étendre sa plate-forme, générer de nouveaux biocapteurs pour des cibles supplémentaires en biotechnologie et en santé, et construire des prototypes pour détecter des cibles dans des applications réelles.

Les chercheurs de l’IPD ont également construit des capteurs pour détecter une suite d’anticorps COVID-19, dans le but de déterminer le niveau de protection immunitaire des anticorps d’une personne. Ils ont présenté ces capteurs dans une prépublication récente.

Vidéo d’un biocapteur liant sa cible (une protéine de coronavirus, rouge) puis incandescent. (Vidéo UW IPD)

Les capteurs de Monod reposent sur deux composants. Un composant est une protéine qui reconnaît une cible. Lors de la reconnaissance de la cible, la protéine passe d’un état fermé à un état ouvert. Dans son état ouvert, la protéine est capable de se lier au deuxième composant du capteur. Lorsque les deux se lient, le capteur s’allume. La lumière est émise par la luciférase, une enzyme émettant de la lumière.

La région qui reconnaît la cible peut être remplacée par une autre. « Alfredo a trouvé un moyen de le faire de manière modulaire », a déclaré Silva.

Lors de la liaison à la cible, le capteur se déplace d’une manière qui se propage à travers la protéine pour ouvrir sa forme. Un tel effet, où une action d’une partie d’une protéine est transmise à une autre, est appelé allostère, et il est utilisé pour réguler l’activité de nombreuses protéines du corps. L’allostère a été découverte dans les années 1960 par le biochimiste lauréat du prix Nobel Jacques Monod et ses collègues.

Monod recrute aujourd’hui des biochimistes et des ingénieurs des protéines. L’équipe recherche son propre espace sur le marché restreint des laboratoires de Seattle et vise à atteindre environ 15 ou 20 employés d’ici la fin de 2022.