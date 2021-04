La start-up de biotechnologie de Seattle, Outpace Bio, lève 30 millions de dollars pour lutter contre le cancer avec des protéines conçues sur mesure

PDG d’Outpace Bio (Photo d’Outpace)

Nouveau financement: Outpace Bio a levé un tour d’investissement de 30 millions de dollars de série A pour concevoir des thérapies cellulaires et géniques personnalisées.

La science: Fondée en novembre, la startup de Seattle développe des logiciels et du matériel pour manipuler la façon dont les cellules interagissent avec les maladies. Ses premiers travaux se concentrent sur les thérapies par cellules T qui combattent les tumeurs solides.

Partenariat avec Lyell: La société de 18 personnes a également annoncé un partenariat avec la start-up de San Francisco Lyell Immunopharma pour poursuivre la commercialisation d’une thérapie cellulaire immunitaire potentielle pour le traitement du cancer.

Investisseurs: ARTIS Ventures et Lyell ont mené la ronde. Abstract Ventures, Civilization Ventures, Mubadala Capital (la branche de gestion d’actifs de Mubadala Investment Company), Playground Global, Sahsen Ventures et WRF Capital ont également participé. Le financement total à ce jour est de 30 millions de dollars.

Leadership: Outpace est dirigé par le cofondateur et PDG Marc Lajoie, qui a également cofondé Lyell. Lajoie était chercheur postdoctoral à l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington. Il a commencé Outpace avec Scott Boyken, directeur scientifique. Boyken a également cofondé Lyell et travaillé avec Lajoie à l’UW.

«Une activité biologique bénéfique dans un contexte peut entraîner un dysfonctionnement ou une toxicité dans un autre. Outpace s’efforce de surmonter ce problème en reprogrammant les cellules pour prendre les bonnes décisions dans le bon contexte », a déclaré Lajoie dans un communiqué. «Nous pensons que les remèdes nécessiteront toute la puissance des cellules pour intervenir dans une biologie complexe d’une manière que les médicaments à petites molécules et les produits biologiques ne peuvent pas.»