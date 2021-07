À l’intérieur du nouvel emplacement de Saltbox à Seattle. (Photo de la boîte à sel)

Saltbox, un fournisseur d’espace d’entreposage pour les petites et moyennes entreprises de commerce numérique, s’est étendu à Seattle.

Saltbox propose un espace de « co-entreposage » où les détaillants en ligne qui stockent des biens physiques peuvent exploiter leur entreprise. À certains égards, il s’agit d’un mélange de WeWork et de stockage public, offrant à la fois un endroit pour garder l’inventaire mais également exécuter des opérations.

Le site de Seattle, situé dans le quartier de SoDo, s’étend sur plus de 31 000 pieds carrés et compte 47 entrepôts. Saltbox possède des bâtiments existants à Atlanta et Dallas.

Le PDG et co-fondateur Tyler Scriven (à l’extrême droite) avec les co-fondateurs Paul D’Arrigo (au centre) et Maxwell Bonnie. (Photo de boîte à sel)

Les membres peuvent accéder à l’espace sur une base mensuelle. Le prix sur le site de Seattle (4786 1st Ave) commence à 600 $ par mois.

Au-delà du simple stockage, Saltbox propose des espaces de bureaux privés, des services logistiques et une option de « main-d’œuvre élastique », qui permet aux utilisateurs d’embaucher des spécialistes Saltbox pour l’exécution, la réception et le tri, etc.

La société profite du récent boom du commerce électronique au milieu de la pandémie. Les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont augmenté de 39 % au premier trimestre de cette année. Pendant ce temps, les ventes en ligne en pourcentage du total des ventes au détail continuent de croître, représentant désormais 19,5% des ventes globales, contre 15,9% l’année dernière, a rapporté DigitalCommerce360.

Fondée en 2019, Saltbox utilise un modèle d’entreposage à la carte similaire à celui de Flexe, une startup de Seattle qui offre un espace d’entreposage à la demande aux plus grands détaillants.

Tyler Scriven, co-fondateur et PDG de Saltbox, était auparavant directeur général de Techstars Atlanta et a été chef de cabinet du président de Palantir de 2009 à 2016. Les autres co-fondateurs de la société incluent Paul D’Arrigo, qui a également fondé Ally Commerce. et était auparavant chef de l’exploitation de Spend Management Experts; et Maxwell Bonnie, qui travaillait auparavant dans les opérations pour FullStory.

Seattle sera son premier emplacement sur la côte ouest, et Saltbox prévoit de s’étendre à Denver et à Los Angeles cette année, à la suite d’un tour de table de 10,6 millions de dollars de série A levé en avril. Le financement total à ce jour est de 16 millions de dollars. L’entreprise emploie 35 personnes.