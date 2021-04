La start-up de connectivité IoT Teal Communications lève 9,1 millions de dollars

Les cofondateurs de Teal Communications, Robert Hamblet (à gauche) et Michael Johnston. (Photo sarcelle)

Nouveau financement: Teal Communications a levé 9,1 millions de dollars pour son service de réseau utilisé par les opérateurs d’appareils Internet des objets et autres.

La technologie: La startup de la région de Seattle exploite une «plate-forme eSIM» qui permet aux entreprises de connecter leurs appareils IoT à des milliers d’opérateurs en installant une carte SIM standard ou intégrée physiquement. La startup a des clients dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la santé, le transport, etc. Il a accès à plus de 2 000 réseaux dans 195 pays.

L’idée est d’aider un fabricant de drones, par exemple, à connecter ses appareils à Internet de manière moins coûteuse que de passer directement à un fournisseur de haut débit mobile. Le logiciel de Teal automatise la connectivité en fonction de variables telles que le prix, les cartes de couverture et la qualité du réseau.

Teal emploie 15 personnes et prévoit de porter ses effectifs à 45 personnes cette année.

Leadership: Le PDG et co-fondateur de Teal, Robert Hamblet, était auparavant ingénieur chez Globetouch, un géant de la connectivité IoT. Il a cofondé Teal Communications avec Michael Johnston, directeur commercial de la société, consultant en gestion pour Microsoft et cofondateur de la société à vocation sociale Rallysong.

Teal a également annoncé mardi que l’ancien vétérinaire de Synchronoss et AT&T, Glenn Lurie, avait rejoint son conseil d’administration.

Investisseurs: StageDotO Ventures, basé à Seattle et Boise, a mené la ronde. Stormbreaker Ventures, Capital Eleven, Accellius Capital, l’Alliance des

Des anges (AoA) et des dirigeants de Steelhead Partners ont également participé.