La start-up de développement des compétences en codage Educative lève 12 millions de dollars; Le PDG dit qu’Edtech “ a enfin son moment ”

Les cofondateurs de l’éducation Fahim ul Haq et Naeem ul Haq. (Photo éducative)

Nouveau financement: La start-up de Seattle Educative a décroché une série A de 12 millions de dollars pour développer sa plate-forme qui aide les employés d’entreprises telles que LinkedIn, Samsung et Ford à améliorer leurs compétences en codage.

Les logiciels: Educative promet d’aider les ingénieurs en logiciel à «acquérir des compétences technologiques très demandées en deux fois moins de temps» via sa plate-forme d’apprentissage interactif basée sur le Web. L’entreprise cible à la fois les consommateurs et les entreprises, qui utilisent Educative pour former leur main-d’œuvre. Educative a doublé sa base d’utilisateurs l’année dernière et compte plus de 550 000 développeurs en tant qu’utilisateurs. Il a refusé de partager les statistiques de revenus.

Surge Edtech: La pandémie a mis en lumière la technologie de l’éducation, avec un montant record de 2,2 milliards de dollars investis dans les startups edtech l’année dernière, alors que les gens étaient obligés d’apprendre et de travailler à distance. Le PDG de l’éducation, Fahim ul Haq, a déclaré: «l’edtech semble enfin avoir son moment pour de nombreuses raisons.»

«Alors que le travail à distance, les transitions professionnelles et la mise à niveau des compétences se poursuivent, les deux côtés du marché – les développeurs de logiciels et les entreprises qui les emploient – doivent investir dans l’apprentissage des employés pour maintenir la productivité et faire en sorte que les développeurs se sentent comme faisant partie d’une équipe», a-t-il déclaré.

Contexte de l’entreprise: ul Haq a cofondé Educative avec son frère Naeem ul Haq. Ils étaient auparavant ingénieurs chez Facebook et Microsoft. La plateforme a été lancée en mars 2016. Educative a participé à Techstars Seattle en 2018. Le financement total à ce jour est de 14,6 millions de dollars. La société prévoit d’utiliser les nouveaux fonds pour faire passer ses effectifs de 130 personnes à 300 d’ici la fin de 2021.

Investisseurs: Matrix Partners a dirigé le tour, qui comprenait la participation de Trilogy Equity Partners, du fondateur de Lookout Kevin Mahaffey, du fondateur de Mercury.com Immad Akhund, du fondateur de Segment Ilya Volodarsky et d’autres investisseurs providentiels.

«Educative a fait des progrès impressionnants pour relever les défis associés à l’amélioration des compétences des développeurs de logiciels à une époque où le marché du travail connaît une croissance exponentielle pour les programmeurs expérimentés», a déclaré Jake Jolis, associé chez Matrix Partners, dans un communiqué.

En rapport: Des enquêtes à la création de vidéos, comment deux entreprises de Seattle ont utilisé la technologie pour aider les écoles en cas de pandémie