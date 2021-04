La start-up de dispositifs médicaux Nanodropper lève 1,4 million de dollars pour un adaptateur de bouteille de gouttes

(Photo de Nanodropper)

Nanodropper, une start-up de dispositifs médicaux fondée par des diplômés de l’Université de Washington et de l’Université de Seattle, a annoncé cette semaine un tour de table de 1,4 million de dollars. La société fabrique un adaptateur approuvé par la FDA pour les flacons de gouttes oculaires qui réduit la taille des gouttes oculaires pour économiser de l’argent et des médicaments.

Les co-fondateurs Allisa Song, Elias Baker, Mackenzie Andrews et Jennifer Steger ont été inspirés pour résoudre le problème décrit dans un article de 2017 de ProPublica sur la façon dont les collyres plus gros que nécessaire augmentaient les coûts pour les patients atteints de glaucome. Les compte-gouttes délivrent souvent plus de médicaments que l’œil ne peut absorber physiquement, et le Nanodropper réduit la taille des gouttes d’un quart ou plus.

Golden Seeds, une société d’investissement axée sur les entreprises dirigées par des femmes, Rochester Area Economic Development, Inc., Austin Area Angels et l’Alliance of Angels basée à Seattle ont participé au cycle de démarrage.

Nanodropper a été fondée à Seattle; deux de ses co-fondateurs sont toujours basés dans la ville. La société a maintenant son siège social à Rochester, au Minnesota. Song, PDG de Nanodropper, poursuit ses études en médecine à la Mayo Clinic Alix School of Medicine, située à Rochester.

Fondée en 2018, Nanodropper a précédemment levé des fonds auprès du UW Hollomon Health Innovation Challenge, de subventions et d’investisseurs providentiels. La startup a également décroché deux contrats avec l’US Air Force d’une valeur d’environ 550 000 $.