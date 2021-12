La start-up de fitness d’entreprise Unicorn Gympass acquiert la société de formation personnelle en ligne Trainiac

(Photo Trainiac)

Gympass, une plate-forme de fitness d’entreprise, a acquis Trainiac, une startup de Seattle qui fabrique des logiciels pour faciliter les entraînements individuels en ligne.

Gympass, qui a levé 200 millions de dollars en juin, offrira désormais aux utilisateurs un accès à un entraînement personnel via Trainiac.

Fondée en 2016 par d’anciens employés de Microsoft et Facebook, l’application de Trainiac met en relation des personnes avec des entraîneurs personnels certifiés qui organisent des entraînements individualisés et créent des plans pour atteindre les objectifs et assurer la responsabilité.

Gympass a déclaré que l’accord aidera à répondre à la demande des entreprises clientes qui cherchent à soutenir « une main-d’œuvre de plus en plus décentralisée ».

Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Gympass maintiendra une équipe produit à Seattle.

Trainiac a été co-fondé par Akshay Ahooja et Frank Fan. L’entreprise ne compte que trois employés. Il a levé 2,2 millions de dollars en janvier 2020. Les bailleurs de fonds comprennent Andrew Wright, directeur de la technologie de Seattle, Geoff Entress, cofondateur de Pioneer Square Labs, Kevin Merritt, ancien PDG de Socrata, et Edward Yim, président de Bluemoon Ventures.

Gympass a atteint une valorisation de 2,2 milliards de dollars lorsqu’il a augmenté sa série E plus tôt cette année. Elle compte plus de 4 000 entreprises clientes qui utilisent l’entreprise pour offrir des avantages de remise en forme à leurs employés. L’entreprise a débuté au Brésil il y a près d’une décennie.