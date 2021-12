La start-up de jeux FlowPlay de Seattle rachetée par l’exploitant de casinos et de complexes hôteliers Wind Creek Hospitality

Le jeu Vegas World de FlowPlay.

FlowPlay, une startup de Seattle à l’origine de jeux sociaux tels que Vegas World et Casino World, a été acquise par l’opérateur de casinos et de complexes hôteliers Wind Creek Hospitality. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Basé à Atmore, en Alabama, Wind Creek gère 10 casinos et hippodromes à travers les États-Unis et les Caraïbes pour le Poarch Band of Creek Indians, la seule tribu indienne reconnue par le gouvernement fédéral en Alabama.

La société de 3 000 personnes a acheté FlowPlay « pour diversifier ses activités et étendre sa clientèle bien au-delà des marchés cibles existants pour ses opérations de casino terrestre », selon un communiqué de presse. En plus de ses emplacements physiques, Wind Creek exploite également WindCreekCasino.com.

« Nous sommes impatients de nous développer dans cet espace numérique passionnant », a déclaré Stephanie A. Bryan, présidente et PDG de Poarch Band of Creek Indians, dans un communiqué.

Le PDG de FlowPlay, Derrick Morton. (Photo FlowPlay)

FlowPlay est un développeur, éditeur et opérateur qui génère des ventes avec un modèle freemium. Elle gère également une entreprise en marque blanche. La société compte plus de 75 millions d’utilisateurs enregistrés.

La startup est l’une des nombreuses sociétés de jeux qui ont connu une forte croissance au milieu de la pandémie alors que de plus en plus de personnes jouent aux jeux vidéo. Au cours des deux dernières années, son chiffre d’affaires a plus que doublé.

Le PDG de FlowPlay, Derrick Morton, qui a fondé le studio il y a 15 ans avec le directeur technique Doug Pearson, a déclaré que les discussions avec Wind Creek duraient depuis des années.

« Ils ont un aperçu unique des marchés où ils pensent que nous pouvons réussir et cela a fait toute la différence cette fois-ci », a-t-il déclaré à ..

Morton, ancien cadre chez GameHouse et RealNetworks, continuera à diriger FlowPlay, qui conservera sa marque et restera à Seattle. Pearson, qui a précédemment fondé et dirigé le studio de jeux mobiles ThreePenny Software, reste également à bord, avec 64 employés à temps plein.

« Personne ne va nulle part », a déclaré Morton. « Il n’y a pratiquement aucun chevauchement entre les deux organisations. »

FlowPlay a racheté l’année dernière des actions à ses investisseurs et est devenue la propriété exclusive des employés et des fondateurs. Morton a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre cet accord et l’acquisition de Wind Creek.

«Nous avons fait le [buyback] après qu’un effort exhaustif pour trouver un acheteur en 2020 s’est terminé sans preneur », a-t-il déclaré. « Wind Creek a repris contact avec nous au cours de l’été avec une vision intéressante de notre entreprise et une voie à suivre pour développer encore plus l’entreprise. »

FlowPlay avait levé 7,2 millions de dollars auprès d’investisseurs tels qu’Intel Capital, Atlas Accelerator, des family offices et des investisseurs providentiels, selon PitchBook. Ses membres du conseil d’administration comprennent le PDG de la WTIA, Michael Schutzler, et le co-fondateur de Second Avenue Partners, Mike Slade.