La start-up de la maison intelligente de Seattle, Wyze, lance un nouveau lampadaire et met en lumière une année chargée

Le lampadaire Wyze. (Photo Wyze)

Nouveau produit: Les projecteurs sont à nouveau braqués sur le fabricant de produits pour la maison intelligente Wyze Labs, basé à Seattle, qui a annoncé mardi qu’il prenait des précommandes pour un nouveau lampadaire Wyze. Au prix de 29,99 $, la lampe de travail à gradation intelligente mesure près de 6 pieds de haut et repose sur une télécommande Bluetooth pour 11 niveaux de réglage de la luminosité. L’intelligence artificielle de la télécommande apprend les paramètres souhaités par l’utilisateur au fil du temps.

Démarrage occupé: Wyze a lancé 30 produits au total, y compris tout, des caméras de sécurité aux robots aspirateurs en passant par les thermostats, et 17 de ces produits ont été lancés au cours des 12 derniers mois.

Kyle Christensen, directeur principal du marketing produit chez Wyze, a déclaré que le développement de nouveaux produits, de l’idée à la sortie, varie de plusieurs mois à plusieurs années pour l’entreprise âgée de 4 ans.

«Nous avons une grande communauté Wyze qui nous aide à définir les produits, et nous utilisons ces exigences pour travailler avec des partenaires afin de créer les choses que nos clients veulent», a déclaré Christensen. «Nous avons également plus de 100 développeurs qui créent d’excellents logiciels et micrologiciels pour que tout soit une expérience Wyze transparente.»

Christensen a déclaré que Wyze emploie environ 160 personnes et que la communauté Wyze compte plus de 5 millions d’utilisateurs et se développe chaque jour.

Financement: La société a clôturé un tour de table de 15 millions de dollars à la fin du mois de juillet 2020, avec un investissement de la star du hip-hop Jay Z, Marcy Venture Partners. Fondée par les vétérans d’Amazon Dave Crosby, Yun Zhang, Elana Fishman et Dongsheng Song, Wyze a levé 36 millions de dollars à ce jour.

Compétition: Christensen a déclaré que la concurrence de Wyze était «le statu quo». La société a connu le succès en réduisant les fabricants de produits pour la maison intelligente plus expansifs, à partir de 2017 avec son premier produit populaire, la caméra de sécurité Wyze Cam à faible coût.

«Le marché de la maison intelligente ne fait que croître et des millions de foyers n’ont pas réalisé le potentiel d’une maison connectée», a déclaré Christensen. «C’est notre métier de les éduquer sur la commodité, la simplicité et l’accessibilité de produits comme les nôtres qui nous facilitent la vie.»

Plus de nouvelles: Wyze a annoncé la semaine dernière qu’il étendait son partenariat avec la société de technologie de sécurité connectée Noonlight. Le partenariat permet aux clients de Wyze de créer un système de sécurité domestique connecté DIY avec une surveillance professionnelle pour 4,99 $ par mois.