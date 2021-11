La start-up de la région de Seattle, Inventprise, reçoit davantage de soutien de la Fondation Gates pour un vaccin contre la pneumonie

Un travailleur dans une usine de fabrication d’Inventprise. (Inventaire Photo)

Inventprise s’est lentement développé à Redmond, dans l’État de Washington, s’étendant à quatre installations de recherche et de fabrication pour soutenir le développement précoce d’une multitude de vaccins depuis sa création en 2012.

La société est désormais prête à faire passer un vaccin expérimental contre la maladie à pneumocoque pédiatrique aux tests humains avec un nouveau financement de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Le PDG d’Inventprise, Subhash Kapre. (Inventaire Photo)

La fondation fournira jusqu’à 90 millions de dollars pour les essais de phase 1 et 2 du vaccin, en fonction des étapes de développement et de fabrication d’Inventprise.

La pneumonie est la principale cause de décès liés aux maladies infectieuses chez les enfants dans le monde. La maladie représente 15 % des décès chez les enfants de moins de cinq ans et a tué plus de 800 000 en 2017, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Les pneumococcies infantiles peuvent être causées par des dizaines de microbes, mais les vaccins actuels n’offrent pas une protection complète. Le vaccin expérimental d’Inventprise protège contre 25 bactéries, plus que les injections actuellement utilisées.

« Le vaccin que nous avons conçu a augmenté le nombre de souches pour augmenter le parapluie de protection », a déclaré le PDG Subhash Kapre à . dans un e-mail.

L’entreprise compte plus de 100 employés et a déjà reçu plus de 100 millions de dollars de la Fondation Gates.

Inventprise fournit également des services contractuels aux entreprises des sciences de la vie dans ses installations de R&D et de fabrication à Redmond. Sa quatrième installation, d’une superficie de 70 000 pieds carrés, sera pleinement opérationnelle en 2022.

Les services contractuels ne constituent qu’une petite source de revenus à l’heure actuelle, mais la société vise à développer cette partie de ses activités l’année prochaine.

Le vaccin antipneumococcique d’Inventprise repose sur une technologie qui permet d’enchaîner plusieurs composants du vaccin sans perdre l’activité du vaccin. La clé est une molécule « linker » qui relie les composants et augmente leur visibilité au système immunitaire, permettant une forte réponse protectrice.

Une efficacité décroissante peut affecter les vaccins à mesure que davantage de composants sont ajoutés. Mais le linker d’Inventprise permet le développement de vaccins « conjugués » avec de multiples composants mais une puissance élevée.

La société affirme que son candidat vaccin contre le pneumocoque surpasse les injections approuvées dans les études précliniques.

Le linker a été développé en interne après la fondation de la société par Kapre, un ancien cadre du Serum Institute of India, un grand fabricant de vaccins.

L’équipe de Kapre chez Inventprise a d’abord testé le linker dans des études précliniques pour un vaccin contre Haemophilus influenza de type A.

Keith Klugman, directeur du programme de pneumonie à la Fondation Gates. (Photo de la Fondation Gates)

« Étonnamment, en l’appliquant à d’autres produits conjugués, nous avons constaté qu’il donnait des résultats élevés similaires, et nous avons rapidement réalisé que nous disposions d’une technologie de plate-forme qui pourrait être utilisée pour développer de nombreux vaccins conjugués », a déclaré Kapre. Le lieur est utilisé dans six autres candidats vaccins chez Inventprise.

La société a des programmes précliniques pour le rotavirus, la shigella, la fièvre jaune, la méningite et d’autres maladies. Il est également aux premiers stades du développement d’un vaccin pédiatrique COVID-19 pour se protéger contre plusieurs variantes.

Le nouveau financement fait partie du fonds d’investissement stratégique de la Fondation Gates pour soutenir le secteur privé. Si le nouveau vaccin réussit, il sera accessible et abordable pour les pays à revenu faible et intermédiaire, selon la fondation.

« La communauté scientifique doit s’efforcer de développer des vaccins plus efficaces pour protéger les enfants les plus vulnérables contre davantage de souches de cette maladie dévastatrice », a déclaré Keith Klugman, directeur du programme de pneumonie de la fondation, dans un communiqué de presse.

Les futures itérations du vaccin antipneumococcique pourraient générer une protection contre davantage de souches. Inventprise teste actuellement un tir contre 32 souches microbiennes. Kapre a déclaré que la biotechnologie « continuera à ajouter autant de souches que la technologie le permettra ».