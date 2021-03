La start-up de l’aviation Lilium va flotter aux États-Unis via un accord SPAC de 3,3 milliards de dollars

Une photo non datée de la start-up de taxi volant de Munich, Lilium, montre son prototype à cinq places à Munich, en Allemagne, en octobre 2019. Lilium dit avoir atteint des vitesses de plus de 100 km / h lors de vols d’essai, alors qu’elle annonce des investissements pour construire des centaines de avion en vue d’un lancement commercial en 2025

La start-up allemande de la navette aérienne Lilium a annoncé mardi qu’elle flotterait sur le marché boursier américain via une fusion inversée avec Qell Acquisition Corp, une société d’acquisition de chèques en blanc, dans le cadre d’une transaction évaluant l’activité combinée à 3,3 milliards de dollars.

Lilium, basée à Munich, est en concurrence avec d’autres compagnies aériennes pour déployer des avions alimentés par batterie qui peuvent décoller et atterrir verticalement, offrant une nouvelle façon pour les voyageurs de réduire le trafic et de sauter entre les villes.

Il s’associe à son rival américain Joby pour fusionner avec une société écran cotée en bourse pour attirer des capitaux à des évaluations de plusieurs milliards de dollars, en plus de financements importants déjà levés auprès de bailleurs de fonds en capital-risque.

Lilium a déclaré que la combinaison avec Qell, dirigée par Barry Engle, ancien président de General Motors Amérique du Nord, soutiendrait son objectif de lancer des opérations commerciales en 2024.

«Chez Qell, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre ambition en matière de mobilité durable et apporte une expérience formidable dans la gestion d’entreprises de mobilité et de matériel informatique», a déclaré Daniel Wiegand, PDG et co-fondateur de Lilium, dans un communiqué.

Le produit brut total devrait s’élever à 830 millions de dollars, dont 380 millions de dollars détenus en fiducie et le produit d’un placement privé de 450 millions de dollars.

Les investisseurs participant au placement comprennent le gestionnaire de fonds Baillie Gifford, des fonds et des comptes gérés par BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT, Palantir, Atomico, FII Institute et des fonds privés affiliés à PIMCO.

La transaction implique une valeur d’entreprise pro forma entièrement diluée de 2,4 milliards de dollars, ce qui correspond à 0,7 fois le chiffre d’affaires prévu de 3,3 milliards de dollars et à 3,4 fois les bénéfices de base prévus de 708 millions de dollars en 2026, selon une présentation de la société.

NOUVEAU SEPT PLACES

En plus de son prototype à voilure fixe à cinq places, la société a également dévoilé un modèle à sept places, qui, selon elle, était le plus viable économiquement pour les voyages régionaux qui constitueront son activité principale.

Le Lilium Jet à sept places sera le premier modèle à entrer en production en série. Il aura une vitesse de croisière de 175 miles par heure (280 km / h) et une autonomie de plus de 155 miles (250 kilomètres).

Il a reçu l’année dernière la base de certification CRI-A01 de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, son principal organisme de réglementation. La prochaine étape consiste à obtenir une reconnaissance équivalente de la Federal Aviation Administration des États-Unis.

«Notre objectif est d’obtenir une certification presque simultanée des deux côtés de l’Atlantique», a déclaré Yves Yemsi, directeur des programmes de Lilium, lors d’une présentation aux investisseurs.

Joby, rival de Lilium, a déjà annoncé son intention de devenir publique via un accord de 6,6 milliards de dollars pour fusionner avec Reinvent Technology Partners, une société écran cotée aux États-Unis.

La start-up allemande de taxis aériens Volocopter prévoit également de lever de nouveaux fonds, a déclaré ce mois-ci le PDG Florian Reuter, ajoutant qu’un accord visant à rendre public via une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) était une option.

Lilium a l’intention de lancer son premier réseau en Floride, où il implantera son premier Vertiport au lac Nona, une ville intelligente en construction près de l’aéroport international d’Orlando.

La société fusionnée ajoutera Engle au conseil d’administration, rejoignant les membres actuels, dont Tom Enders, ancien PDG d’Airbus.

JP Morgan et Barclays ont conseillé Qell tandis que Citi a conseillé Lilium. Les trois banques ont agi en tant qu’agents de placement principaux pour le placement privé.