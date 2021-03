La start-up de maisons de vacances Pacaso lève 75 millions de dollars et atteint une valeur de 1 milliard de dollars moins d’un an après son lancement

L’ancien PDG de Zillow, Spencer Rascoff (à gauche) et le fondateur de dotloop, Austin Allison, sont les cofondateurs de Pacaso, une start-up immobilière qui aide les gens à acheter des résidences secondaires. (Photos chez Pacaso)

Nouveau financement: Pacaso a levé 75 millions de dollars dans une ronde de financement de série B et 1 milliard de dollars en financement par emprunt. La start-up immobilière, lancée en octobre, a déjà atteint une valorisation de 1 milliard de dollars.

Comment ça fonctionne: La plate-forme de Pacaso vise à permettre à un plus grand nombre de personnes de posséder une maison de vacances en divisant la propriété en plusieurs parties différentes dans le cadre d’une LLC. Les acheteurs paient leur part et Pacaso paie le reste, vendant finalement les autres «actions» à des propriétaires supplémentaires. Il sert ensuite de représentant des propriétaires pour le compte du groupe, gérant diverses logistiques telles que la maintenance, le financement, le juridique, etc. Sa plate-forme aide également les propriétaires à planifier et à réserver.

Pacaso (prononcé comme «Picasso») gagne de l’argent en facturant aux propriétaires des frais de service de 12% au moment de l’achat, plus des frais de gestion de 100 $ / mois. Le modèle d’entreprise est courant dans l’immobilier commercial, mais pas autant dans l’industrie des maisons de vacances. C’est différent de la structure traditionnelle de multipropriété de villégiature, qui se trouve généralement dans des hôtels ou des centres de villégiature par rapport à des maisons réelles. Les propriétaires de Pacaso peuvent vendre leur part à tout moment après 12 mois de détention.

L’idée est de réduire le risque et la complexité de posséder une résidence secondaire, tout en augmentant l’utilisation des propriétés de vacances qui sont souvent inutilisées tout au long de l’année.

Traction: Pacaso est actif sur plus d’une douzaine de marchés, principalement dans la région ouest des États-Unis, dans des régions telles que Palm Springs, Napa Valley, Lake Tahoe et Malibu. Plus de 60 000 acheteurs se sont engagés avec Pacaso. La société est rentable sur la base de l’EBITDA. Il n’a pas fourni de détails sur le nombre de transactions ou de ventes.

Vent arrière: Il y avait déjà une augmentation de la demande de résidences secondaires avant la pandémie, mais maintenant il y en a encore plus, a déclaré Austin Allison, PDG de Pacaso. Il a déclaré que le passage au travail à distance profite à Pacaso car les gens ont plus de flexibilité pour se déplacer. Un marché immobilier solide et un manque d’offre sont également des vents favorables pour Pacaso, qui peuvent débloquer des stocks latents.

Direction: Allison a vendu sa start-up immobilière dotloop à Zillow en 2015. Il a cofondé Pacaso avec l’ancien PDG de Zillow, Spencer Rascoff.

Rascoff a quitté Zillow en 2019 mais reste actif dans le secteur de l’immobilier, acquérant plus récemment Offerpad via un accord SPAC. Le fondateur et investisseur providentiel de Hotwire voit une énorme opportunité pour Pacaso – plus que toute autre entreprise avec laquelle il a été impliqué à ce jour.

«Tout comme Airbnb a créé une nouvelle catégorie de vacances, nous essayons de créer une nouvelle catégorie de propriété d’une résidence secondaire», a déclaré Rascoff.

Rascoff a déclaré qu’il cherchait à acheter une maison de vacances à Paris, en utilisant Pacaso, bien sûr.

«J’adorerais posséder un huitième de maison en Europe. C’est un cas d’utilisation parfait », a déclaré Rascoff sur un récent podcast .. «Je n’ai pas besoin de posséder une maison à Paris, c’est ridicule. Mais en posséder un huitième pour un huitième du prix – ce serait plutôt cool. «

Investisseurs: Dana Settle de Greycroft et Sarra Zayani de Global Founders Capital ont dirigé le dernier cycle de financement. Sukhinder Singh Cassidy et Theresia Gouw du Acrew Diversify Capital Fund ont également investi, en plus de First American Financial, Shea Ventures, l’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer Jeff Wilke et d’autres investisseurs providentiels.

L’argent frais sera utilisé pour se développer sur plus de marchés et développer l’équipe. Pacaso emploie plus de 50 personnes à travers le pays et prévoit de doubler ses effectifs cette année. La société a récemment embauché la vétéran des finances Nina Tran en tant que CFO.

Pacaso a levé un tour de table de 17 millions de dollars et 250 millions de dollars de financement par emprunt en octobre. La société de capital-risque de Seattle, Maveron, a mené cette ronde. Parmi les autres bailleurs de fonds figurent Crosscut, l’ancien PDG de Starbucks Howard Schultz, l’entraîneur immobilier Tom Ferry et l’ancien cadre de Zillow Greg Schwartz.