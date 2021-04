La start-up de monétisation de podcasts de Seattle Glow, une spin-out de PSL, acquise par la plateforme d’hébergement Libsyn

Amira Valliani, PDG de Glow et co-fondatrice. (Photo éclatante)

La start-up de monétisation de podcasts Glow, une spin-out de Pioneer Square Labs de Seattle, a été acquise par Libsyn, un réseau d’hébergement de podcasts.

Glow a été lancé en juin 2019 avec un moyen d’aider les podcasteurs à gagner de l’argent grâce à des programmes d’adhésion. Libsyn, cotée en bourse, utilisera la technologie de Glow, y compris la distribution de flux privés et la facturation des abonnements, pour ses plus de 75 000 podcasts.

Glow a levé 2,3 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Greycroft. Les conditions de l’acquisition n’ont pas été publiées. Mettre à jour: Un dépôt auprès de la SEC révèle que Libsyn a accepté de payer 1,2 million de dollars dans le cadre de l’accord, qui comprend 800 000 dollars d’avance et jusqu’à 400 000 dollars au fil du temps.

La PDG et co-fondatrice Amira Valliani a déclaré à . lundi qu’elle avait lancé Glow parce qu’elle «croyait en un média bien financé et prospère» et qu’elle souhaitait créer de nouveaux modèles commerciaux pour créer cet écosystème.

«La plupart des gens me regardaient comme si j’étais fou quand j’ai dit que je permettais aux podcasteurs de facturer facilement le contenu. Personne ne pensait que les gens paieraient réellement pour des podcasts à grande échelle », a déclaré Valliani. «Je suis fier de cette acquisition car c’est une démonstration que les choses ont changé.

«Les podcasts pris en charge par les auditeurs sont désormais courants, tout comme les médias financés par les consommateurs», a-t-elle ajouté. “Je pense que c’est une excellente chose pour les podcasteurs, les créateurs de contenu et la société.”

Ben Gilbert, directeur général de Pioneer Square Labs Ventures, co-anime «Acquired», son propre podcast populaire utilisant la technologie de Glow, et dit que PSL est enthousiasmé par cette acquisition.

«Nous pensons que ce sera une bonne chose pour tous les clients de Glow d’avoir le soutien d’une plus grande entreprise dans l’écosystème du podcasting», a déclaré Gilbert. «Amira et son équipe ont construit un produit fantastique, et nous nous sentons chanceux d’avoir travaillé avec elle sur Glow en tant que spin-out du PSL Studio.»

Parmi les autres spinouts de PSL acquises figurent TraceMe, qui a été acheté par Nike en 2019. Le produit de type médias sociaux a été cofondé par le quart-arrière des Seattle Seahawks, Russell Wilson.

Glow compte quatre employés à temps plein et sept au total.

Dans un e-mail adressé aux fans de podcast, Valliani a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la transition soit transparente et que les abonnements et la possibilité de recevoir du contenu de podcast ne devraient pas du tout changer. Les abonnements aux podcasts seront gérés par Libsyn sous la marque Glow.

L’industrie du podcast a connu une vague ou une consolidation ces derniers mois alors que les revenus publicitaires américains avoisinaient le milliard de dollars, selon un rapport de juillet 2020 du Bureau de la publicité interactive et de PwC. Axios a également rendu compte du réchauffement de la guerre des podcasts l’automne dernier et des accords impliquant des poids lourds tels que Spotify, iHeartMedia, Apple, SiriusXM.

Axios a également noté de nouvelles offres telles que Vox Media acceptant d’acheter Cafe Studios et Spotify acquérant la société mère de l’application audio sociale axée sur le sport Locker Room.

PRÉCÉDEMMENT:

La plateforme de monétisation de podcasts Glow lève 2,3 millions de dollars auprès d’une sélection d’investisseurs médiatiques de haut niveau

Votre podcast peut-il rapporter de l’argent, après tout? Glow, spinout de Pioneer Square Labs, lance une plateforme technologique pour les abonnements aux podcasts