La start-up de planification d’événements en direct Saas OnePlan lève 3,8 millions de dollars

Logiciel en tant que service, la startup de planification d’événements en direct OnePlan a levé 3,8 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A.

OnePlan, âgé de deux ans, a révélé son augmentation de plusieurs millions de dollars aujourd’hui, via une publication officielle qui a été partagée avec Digital Music News. Selon ce message d’annonce, l’investisseur de Five Guys Pembroke VCT et le bailleur de fonds de Furmacy Eppes Creek Ventures ont dirigé la série A, et OnePlan a l’intention d’utiliser le capital correspondant pour « élargir l’équipe, accélérer la croissance, développer de nouveaux produits et se développer à l’échelle internationale ».

En outre, au nord de 2 000 événements (dans plus de 50 pays) ont utilisé OnePlan à ce jour, révèle le document, avec des clients actuels dont Arsenal FC, les Brooklyn Nets et Edmonton, Alberta, le Commonwealth Stadium canadien. Ce dernier est le plus grand stade à ciel ouvert du pays, avec une capacité de près de 56 000 places assises.

Compte tenu du retour continu des festivals de musique et des concerts sans distance sociale – ainsi que du programme de divertissements en direct chargé jusqu’en 2021 et jusqu’en 2022 – il va sans dire que plus de quelques professionnels prévoient des fonctions basées sur la foule. Sur ce front, OnePlan « rationalise le processus de conception et de production » en fournissant « la meilleure sélection au monde de cartes 2D, 3D, satellite et aériennes », indique le texte.

Et en termes de rendus tridimensionnels mentionnés, l’option Venue Twin de la startup “duplique chaque aspect d’un stade ou d’une arène en 3D, permettant aux organisateurs de survoler un espace et d’optimiser l’expérience des fans”. Ces particuliers et entreprises (outre les diffuseurs et les sponsors) peuvent alors “tester les lignes de visibilité et la signalisation” ou même “les effets d’une soudaine tempête de pluie”, toujours selon le communiqué.

Tout, du contrôle des foules au positionnement des fournisseurs, en passant par la sécurité et les clôtures, peut également être organisé via la plate-forme, les relais de texte, avec la « boîte à outils de distanciation sociale » englobant les points de contrôle des vaccins-passeports, les options de gestion des flux de foule, les attributions de sièges, et plus encore.

S’adressant à l’augmentation de son entreprise dans un communiqué, le fondateur et PDG de OnePlan, Paul Foster, a déclaré : « Nous sommes ravis de commencer la prochaine étape de notre voyage avec une équipe incroyable d’investisseurs qui partagent notre vision de OnePlan.

« Par-dessus tout, nous sommes passionnés par le fait de continuer à aider nos clients à créer des événements incroyables d’une manière plus simple et plus efficace », a conclu le planificateur de longue date des Jeux olympiques.

Plus tôt ce mois-ci, la start-up de diffusion en direct Mandolin a clôturé sa propre série A, tandis que la plate-forme de distribution de licences et de distribution musicale Songtradr a levé 50 millions de dollars fin juin via une série D. Et aujourd’hui, DMN a annoncé que le fonds d’investissement dans la chanson Hipgnosis avait généré 215 millions de dollars supplémentaires pour acheter de la propriété intellectuelle musicale, bien que via une émission d’actions par opposition à un tour de table.