La start-up de produits frais iD Fresh Food lève Rs 507 crore

Par Salman SH

La start-up de produits frais iD Fresh Food a annoncé mardi la clôture de son tour de table de Rs 507 crore Series D de la société de capital-investissement basée à Hong Kong NewQuest Capital Partners, ainsi que de l’investisseur existant, Premji Invest. Le premier investisseur Helion Venture a quitté la start-up à un multiple de 10, selon un communiqué de la société. Kotak Mahindra Capital a agi en tant que conseiller financier exclusif de la société et d’Helion. La levée de fonds stratégique renforcera encore son leadership sur le marché des aliments frais, favorisera l’innovation des produits, renforcera ses capacités et étendra sa présence sur les marchés clés de l’Inde, des Émirats arabes unis et des NOUS.

Dans le cadre de ses plans d’expansion mondiale, la société prévoit d’étendre sa présence à Singapour, en Malaisie et sur d’autres marchés dans un proche avenir. Fondée par PC Musthafa, Abdul Naser et ses frères en 2005, iD Fresh avait obtenu 5,2 millions de dollars de financement de série A auprès de Helion Ventures en 2014 et 25 millions de dollars de Premji Invest en 2017. La start-up basée à Bengaluru fabrique et vend sa propre gamme. d’aliments prêts à préparer comme la pâte idli/dosa, les parotas, la pâte vada, le chapati, le paneer, entre autres.

Il est actuellement vendu au détail dans plus de 30 000 points de vente hors ligne sur des marchés tels que l’Inde, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Jaipal Singal, directeur financier d’iD Fresh Food, a déclaré à FE lors d’une interaction que la start-up avait connu une croissance sans précédent dans tous ses stocks. unités (SKU) et est sur la bonne voie pour atteindre 500 crores de Rs (taux d’exécution) pour l’exercice en cours, malgré la pandémie et les défis connexes au cours des deux dernières années. « Nous avons subi des pressions inflationnistes sur nos activités l’année dernière en raison de l’inflation des prix des matières premières, mais nous avons quand même réussi à améliorer nos marges de manière efficace.

En dehors de la parota et de la pâte idli/vada prêtes à l’emploi, les deuxièmes SKU les plus vendus sont les produits laitiers comme le paneer et le caillé, nous vendons environ Rs 2,5 crore de caillé chaque mois, et un autre Rs 5 crore de paneer chaque mois », a ajouté Singal. Il a également mentionné que la start-up prévoyait de lancer deux nouvelles installations de fabrication dans les prochains mois, notamment en Inde et dans les pays du Gulf Corporation Council (GCC). presque à court de capacité. Nous recherchons actuellement une plus grande usine de fabrication à Hyderabad qui devrait être opérationnelle dans les 12 prochains mois. Nous avons déjà commencé à travailler sur une nouvelle usine de fabrication à Delhi qui devrait être opérationnelle dans les 3 à 4 prochains mois.

Nous nous développons également dans les pays du CCG, notamment l’Arabie saoudite, Bahreïn et le Koweït », a déclaré Singal. L’année dernière, la société a lancé une usine d’idli-dosa à Anekal dans le Karnataka avec un investissement de près de 50 crore. C’est une cuisine entièrement automatisée qui produit plus d’un lakh kg de pâte et trois lakh parotas par jour. « iD est une marque populaire, animée par des normes éthiques élevées. Les valeurs sont essentielles à notre croissance. La collecte de fonds est une autre étape importante dans notre voyage, mais le voyage ne fait que commencer.

Dans les années à venir, nous allons étendre notre présence à travers les canaux et les zones géographiques, renforcer nos pratiques de chaîne d’approvisionnement et introduire des produits innovants qui redéfiniront l’espace des aliments frais emballés non seulement en Inde, mais dans le monde entier », PC Musthafa, co-fondateur et Le PDG d’iD Fresh Food a déclaré dans un communiqué. Les ventes d’iD Fresh issues du commerce électronique ont augmenté de 300%, reflétant l’énorme opportunité de croissance promise par D2C.

Pour offrir aux consommateurs un accès plus large aux produits d’iD Fresh, iD Fresh s’est également associé à BigBasket pour lancer un label co-brandé, iD Fresho. Selon Singal, environ 75 % des ventes d’iD Fresh proviennent de canaux hors ligne, et le reste provient de plates-formes de livraison d’épicerie et de marchés de commerce électronique.

