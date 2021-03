La start-up de recrutement Evona se développe pour servir le marché mondial

SAN FRANCISCO – Evona, une start-up de recrutement de l’industrie spatiale britannique, se prépare à établir un bureau américain dans le cadre d’une campagne visant à répondre à la demande mondiale d’employés du secteur spatial.

Evona, basée à Bristol, connaît une croissance rapide depuis sa création en 2018 pour recruter des travailleurs pour les entreprises spatiales entrepreneuriales. Le chiffre d’affaires d’Evona d’une année à l’autre a plus de six fois plus que six l’année dernière et son personnel a triplé en deux ans, a annoncé la société le 17 mars.

Evona recrute déjà des travailleurs dans le monde entier.

«Environ 60% de nos activités sont aux États-Unis, environ 30% en Europe et environ 10% à Singapour, en Inde et dans le monde entier, a déclaré Tom Kelly, co-PDG et co-fondateur d’EVONA. EspaceNouvelles.

Evona aide les entreprises à identifier et à recruter des travailleurs aux talents variés allant de l’ingénierie RF, mécanique et des systèmes au soudage et à la fabrication.

Pour élargir le bassin potentiel de travailleurs du secteur spatial, Evona organise également des événements scolaires et communautaires et des tables rondes.

«Il y a un récit qui doit être abordé pour l’industrie spatiale dans son ensemble, c’est que c’est plus que des astronautes», a déclaré Kelly. «L’industrie spatiale a une multitude de postes et d’opportunités pour inspirer un grand nombre de personnes.»

Les clients d’Evona incluent Astrobotic, Capella Space, Honeybee Robotics, Masten Space Systems, Mobius Labs, Space Talent et York Space Systems.

«Evona a été un partenaire extrêmement précieux pour nos propres besoins de recrutement et pour soutenir de nombreuses entreprises par le biais de Space Talent», a déclaré Justus Kilian, fondateur de Space Talent, dans un communiqué. «Ils ont démontré leur capacité à trouver de grands talents à tous les niveaux de la pile technologique spatiale et à occuper une grande variété de rôles commerciaux et techniques.»

Jessica Maddin, généraliste des ressources humaines Honeybee Robotics, a déclaré dans un communiqué: «Ils nous ont proposé des candidats de qualité supérieure et nous ont aidés à occuper de nombreux postes de spécialité difficiles à pourvoir… Même si je trouve cela un peu étrange, ils sont dans le Royaume-Uni faisant le recrutement aux États-Unis, je suis heureux qu’ils le soient car ils nous ont aidés à trouver de grands talents! »

Avant d’adopter le nom Evona et de créer un nouveau site Web, la firme de recrutement s’appelait We Are Quattro.