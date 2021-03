La start-up de rédaction juridique Clearbrief lève 1,2 million de dollars auprès de Madrona, Sequoia, fondateur d’Avvo, etc.

La fondatrice de Clearbrief, Jacqueline Schafer. (Photo claire)

Nouveau financement: Clearbrief, une nouvelle startup de Seattle qui a développé une technologie d’écriture alimentée par l’IA pour le secteur juridique, a levé 1,2 million de dollars. Les poids lourds du capital-risque Sequoia Capital et Madrona Venture Group ont investi, en plus du fondateur d’Avvo Mark Britton et d’autres dirigeants de la technologie.

La technologie: Le logiciel de Clearbrief utilise le traitement du langage naturel pour évaluer comment une phrase donnée est étayée par des preuves à l’appui. Il peut être utilisé par les avocats pour évaluer leur propre travail ou les mémoires de leurs concurrents. Cela peut également aider les juges à lire un mémoire en même temps que des preuves, le tout en un seul endroit. L’idée est d’économiser du temps et de l’argent tout en améliorant la précision; il remplace un processus traditionnellement réalisé par les humains. Le produit fonctionne à l’intérieur de Microsoft Word; Les fichiers Clearbrief sont également accessibles dans le cloud.

Le fondateur: Jacqueline Schafer a eu l’idée de Clearbrief. Schafer est un ancien avocat plaidant qui a été procureur général adjoint à Washington et en Alaska. Son expérience dans l’industrie a révélé les inefficacités administratives des avocats et des juges. Il y a eu un moment particulier où Schafer a aidé à convaincre un juge dans une affaire d’asile en désignant un élément de preuve particulier.

«Je voulais créer une plate-forme qui pourrait en faire une expérience beaucoup plus moderne pour l’avocat, le parajuriste et l’assistant juridique, ainsi que le juge – tout le système de justice, en fait», a déclaré Schafer.

Clearbrief n’est pas destiné à remplacer les avocats, a ajouté Schafer. «Il offre des suggestions sur leur écriture créative et utilise l’IA là où cela fonctionne le mieux: pour les tâches fastidieuses qui sont stressantes.»

Vent arrière: La pandémie COVID-19 contribue à accélérer l’adoption de la technologie dans le secteur juridique, car les audiences et les procédures se déroulent virtuellement. «Cela arrive vraiment au bon moment lorsque tout le monde travaille à domicile et que nous avons besoin de plus de solutions juridiques basées sur le cloud pour la partie de rédaction juridique du processus», a déclaré Schafer. Elle a également évoqué de nouvelles réglementations, comme la règle récemment adoptée par New York sur les hyperliens dans les documents déposés électroniquement.

Écriture augmentée: Il existe une multitude d’entreprises qui visent à aider les gens à améliorer et / ou à accélérer leur rédaction. Ils incluent une autre startup de Seattle, Textio, qui aide les entreprises à rédiger des descriptions d’offres d’emploi et d’autres messages d’entreprise, et Otherside.AI, une autre startup soutenue par Madrona qui utilise la technologie GPT-3 pour écrire des e-mails automatisés.

Investisseurs: Les autres soutiens de Clearbrief incluent Bryan Garner (auteur, Black’s Law Dictionary), Bill Neukom (ancien directeur juridique de Microsoft), Beth Birnbaum (ancien directeur de GrubHub), Barney Harford (ancien PDG d’Orbitz), Jim Shaughnessy (directeur de Workday), Kelly Wright ( ancien directeur de Tableau), Avid Larizadeh Duggan (anciennement Google Ventures) et Jon Runyan (ancien directeur d’Okta).

Britton, l’ancien avocat général d’Expedia qui a fondé le géant juridique Avvo (acquis par Internet Brands en 2018), a qualifié Clearbrief d ‘«ange infatigable 24 heures sur 24 sur votre épaule pour vous dire si vous ou votre concurrent avez fait une erreur».

Et après: Clearbrief utilisera l’argent frais pour développer son équipe, qui comprend le vétérinaire Microsoft Jose Saura en tant que directeur technique et Tovi Newman, un développeur et le mari de Schafer. La société, qui fait partie de l’accélérateur Women in Cloud de Microsoft, envisage également d’autres secteurs verticaux tels que l’assurance.